Benoit Koh-Lanta : devait-il vraiment participer aux JO de Paris 2024 ?

Le retour de Koh Lanta ce mardi est très attendu par les fans qui vont notamment découvrir ce sportif de haut niveau.

Après un an... Non, seulement quelques semaines, Koh-Lanta est déjà de retour sur TF1 avec une édition particulière, "La revanche des 4 terres" qui mettra en avant quatre zones de la France. Dans cette 27e édition diffusée à partir de ce mardi 25 janvier, vous découvrirez plusieurs sportifs dont un athlète, spécialiste du saut à la perche, Benoit Piedfer.

Licencié à Clermont Ferrand, terre du champion olympique Renaud Lavillenie, Benoit, originaire de l'Essonne a commencé l'athlétisme en 2007 et a notamment terminé à la 3e place des championnats de France en 2022 avec un saut et un record personnel à 5,35m. Une performance qui aurait pu le mettre dans la course à la qualification aux JO de Paris 2024 même si ce n'est pas une certitude car la concurrence était rude avec Thibaut Collet, Anthony Ammirati et Robin Emig, tous les trois présents aux JO et éliminés aux portes de la finale (il fallait passer une barre à 5,75m). Mais malheureusement pour Benoit Piedfer, la question ne s'est pas posée car plusieurs pépins physiques l'ont contraint a abandonné son rêve de faire les JO à la maison.

Egalement "commercial en informatique" comme il indique pour le site semeur.com, Benoit Piedfer envisage désormais de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'aventurier Auvergnat qui sera dans la tribu de l'Est espère "ne pas être éliminé au bout du troisième jour".