Election au CIO : David Lappartient élu ? Un vote extrêmement complexe

Thomas Bach laisse officiellement la main à la tête du CIO et un Français pourrait en prendre la tête.

Journée importante dans le monde du sport ce jeudi 20 mars avec l'élection du nouveau directeur du CIO, qui prendra la place de Thomas Bach, président depuis 2013. Sept candidats sont sur la ligne de départ, David Lappartient, Sebastien Coe, Juan Antonio Samaranch Junior, Kirsty Coventry, Feisal al-Hussein, Johan Eliasch et Morinari Watanabe. En France, on espère voir l'actuel président du Comité national olympique et sportif français prendre le pouvoir et en tout cas, il s'y présente avec ambition comme il a indiqué au Figaro. "L'olympisme me passionne. Le CIO me passionne aussi. J'ai la chance d'être président de fédération internationale, je connais un volet. Je suis président de Comité national olympique, je connais un autre volet. Je sais aussi ce que c'est de porter un dossier de candidature olympique (Jeux d'hiver 2030). Je préside aussi la commission e-sport du CIO, je vois le fonctionnement interne du CIO et tout cela me donne envie de poursuivre mon action au sein de la famille olympique." Le Français fait parti des favoris, avec le Britannique Sebastian Coe, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch Junior et la Zimbabwéenne et ancienne nageuse Kirsty Coventry, seule femme présente.

Un scrutin digne d'un conclave

Le scrutin pour élire le nouveau président est très particulier. Déjà, la campagne a été très discrète car les débats sont interdits, les prises de paroles scrutées et les sondages inexistants. Toutes ces mesures doivent respecter vigoureusement la charte d'éthique du CIO. Loin des médias, les 109 membres de l'instance vont prendre place pour éliminer tour après tour un candidat, avec l'objectif d'en désigner un à la majorité absolue. Le candidat qui termine à la dernière place des différents tours est éliminé sans discussion possible. L'élection peut donc aller jusqu'au sixième tour. C'est Thomas Bach en personne qui annonce le candidat qui doit quitter l'élection après chaque tour.

Les trois Français présents pour le vote, Guy Drut, Martin Fourcade et Jean-Christophe Rolland, ne prennent pas part à ce dernier tant que David Lappartient, l'un des sept candidats, reste en lice (c'est également le cas pour les autres votants qui ont un membre de leur pays toujours en lice). Il s'agite de la règle 18-5-4 de la charte olympique qui précise que " tout membre du CIO doit s'abstenir de prendre part à un vote lorsque le vote porte sur l'élection, à un poste quelconque de la commission exécutive du CIO ou à toute autre fonction, d'un candidat ressortissant du même pays que ce membre".

Thomas Bach ne prendra pas part à l'élection sauf cas exceptionnel prévu dans la règle 20 : " Après un deuxième tour de scrutin au cours duquel les deux derniers candidats obtiennent le même nombre de voix, le président du CIO, après consultation de la commission exécutive du CIO, fera usage de son droit à une voix prépondérante en exerçant son droit de vote ".

La passation de pouvoirs entre Thomas Bach et le prochain patron (ou patronne) de l'instance n'aura lieu que le 23 juin pour un mandat de 8 ans sauf si la limite d'âge (70 ans) est atteinte.