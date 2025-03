Election au CIO : énorme sensation avec un vainqueur dès le 1er tour !

Thomas Bach laisse officiellement la main à la tête du CIO et alors qu'on annonçait un long scrutin, un candidat a remporté cette dernière dès le 1er tour.

Journée importante dans le monde du sport ce jeudi 20 mars avec l'élection du nouveau directeur du CIO, qui prendra la place de Thomas Bach, président depuis 2013. Sept candidats étaient sur la ligne de départ, David Lappartient, Sebastien Coe, Juan Antonio Samaranch Junior, Kirsty Coventry, Feisal al-Hussein, Johan Eliasch et Morinari Watanabe. En France, on espérait voir l'actuel président du Comité national olympique et sportif français prendre le pouvoir, mais à la surprise générale, c'est dès le premier tour que l'élection s'est jouée. Annoncée comme grande favorite, c'est l'ancienne nageuse Kirsty Coventry qui est élue nouvelle présidente, la première dans l'histoire, elle qui était la protégée de l'actuel président Thomas Bach. La nageuse a un palmarès qui parle d'elle même puisqu'elle a été médaillée à sept reprises aux JO, décrochant l'or à Athènes et Pékin sur 200m dos avec sa sélection du Zimbabwe.

"C'est un moment extraordinaire. Lorsque j'étais une petite fille de 9 ans, jamais je n'avais imaginé un jour être ici devant vous, à la tête de ce mouvement extraordinaire. Ce n'est pas simplement un formidable honneur, c'est aussi un rappel de mon engagement à l'égard de chaque membre du CIO. Je suis très fière d'être présidente, et je le serai en portant des valeurs qui sont chères à mon cœur. Et j'espère vous rendre fiers de la décision que vous avez prise aujourd'hui. Du fond du cœur je vous remercie. Cette campagne a été magnifique et je suis certaine qu'elle a rendu chacun des candidats meilleur, plus fort" a expliqué la nouvelle présidente.

Un scrutin digne d'un conclave

Le scrutin pour élire le nouveau président devait être très particulier. Déjà, la campagne a été très discrète car les débats sont interdits, les prises de paroles scrutées et les sondages inexistants. Toutes ces mesures doivent respecter vigoureusement la charte d'éthique du CIO. Loin des médias, les 109 membres de l'instance ont pris place pour éliminer tour après tour un candidat, avec l'objectif d'en désigner un à la majorité absolue. Le candidat qui termine à la dernière place des différents tours était éliminé sans discussion possible. L'élection pouvait donc aller jusqu'au sixième tour et ce ne sera pas le cas !

La passation de pouvoirs entre Thomas Bach et le prochain patron (ou patronne) de l'instance n'aura lieu que le 23 juin pour un mandat de 8 ans sauf si la limite d'âge (70 ans) est atteinte.