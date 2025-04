WrestleMania 41 : heure de diffusion, John Cena, carte des matchs... Les infos du plus gros show de catch

Tout au long du week-end, les Etats-Unis vivront à l'heure du catch avec le plus gros évènement de l'année, WrestleMania.

Les fans de catch ne vont pas beaucoup dormir ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche pour la première partie et de dimanche à lundi pour la seconde, la WWE organise le plus gros show de catch de l'année, WrestleMania. Equivalent, même si le terme est peut être un peu fort, au SuperBowl, ce show attitre les fans du monde entier tous les ans et cette année, l'attente est très grande. Alors qu'il réalise sa dernière année en tant que catcheur, le Main Event (le match le plus important) opposera la légende John Cena à l'actuel champion de la WWE depuis plus d'un an Cody Rhodes. Un match très attendu... Car, pour ceux qui ne suivent pas le quotidien de la WWE, la méga star John Cena a décidé de passer du côté "sombre" il y a quelques semaines en attaquant l'actuel champion sous les yeux de Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock à la WWE, également passé par un Heel turn depuis quelques mois (très souvent, des scénarios sont mis en place entre les catcheurs et, pour la première fois, pour résumer de façon très simple, John Cena est devenu "un méchant").

Où se déroule WrestleMania ?

La 41ème édition de WrestleMania se déroule les 19 avril et 20 avril 2025 au Allegiant Stadium à Paradise de Las Vegas (Nevada).

Voici la carte des matchs de WrestleMania

Nuit 1 – Samedi 19 avril 2025 : Gunther vs. Jey Uso (Championnat du Monde Poids Lourds)

Rey Mysterio vs. El Grande Americano

Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair (Championnat Féminin de la WWE)

LA Knight vs. Jacob Fatu (Championnat des États-Unis)

The War Raiders vs. The New Day (Championnats du monde par équipe de la WWE)

Jade Cargill vs. Naomi

Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins (Main Event)

Nuit 2 – Dimanche 20 avril 2025 :

Drew McIntyre vs. Damian Priest (Sin City Street Fight)

IYO SKY vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley (Championnat du Monde Féminin)

Bron Breakker vs. Dominik Mysterio vs. Finn Bálor vs. Penta (Championnat Intercontinental)

AJ Styles vs. Logan Paul

Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs. Bayley & Valkyria (Championnat par équipe féminin)

Cody Rhodes vs. John Cena (Championnat Incontesté de la WWE - Main Event)

Vous pouvez suivre WrestleMania sur le WWE Network. Le show sera diffusé en direct dans la nuit du 19 au 20 avril dès 1 h du matin, et à la même heure la nuit du 20 au 21 avril 2025. Vous pouvez également retrouvez l'évènement sur AB1. La chaîne diffusera le show mardi 22 et mercredi 23 avril à partir de 20 h 55, avec Christophe Agius et Philippe Chéreau aux commentaires.