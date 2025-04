WrestleMania 41 : John Cena terrasse Cody Rhodes... Les résultats et images

20/04/25 - 12:00 - Le Heel turn de John Cena, un défi pour lui

Les puristes le savent, si le spectacle est passionnant, la WWE est bien évidemment un show scénarisé et le Heel Turn de la plus grande star, John Cena, a été proposé par la Fédération. Dans une interview pour Daily Mail, Triple H, dirigeant actuel, a expliqué qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour le convaincre. "C'était la plus grande chose que nous puissions faire. Je suis sûr que John [Cena] en parlera un jour, mais ça aurait été très facile pour lui de venir, faire toutes ces dates et tout le monde aurait adoré. Il aurait salué les fans, serré des mains, signé des autographes. Il aurait fait les mêmes choses qu'il fait depuis plus de 20 ans et tout le monde aurait adoré... ou alors on peut surprendre tout le monde, prendre un virage radical et faire en sorte que le monde entier se demande : "mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Non, [ça n'a pas été difficile de convaincre John Cena]. Quand on a lancé le sujet, je pense que John s'est dit : "Wow, je ne m'attendais pas à ça, j'adore !" C'était un défi pour lui. John n'est pas du genre à se reposer sur ses acquis. Il aurait pu finir sa carrière sans changer, et il l'aurait fait avec plaisir pour les fans. Mais je pense qu'une partie de lui se serait dit : "Bon, je vais juste faire ma journée, comme d'hab."