Léon Marchand agace, "STOP" répondent ses proches

Le Français est dans le coeur de l'actualité un peu contre sa volonté.

La période idyllique autour de Léon Marchand est-elle déjà terminée ? Non, le Français se fait tout de même discret ces derniers mois et la fin de la période olympique. Et pour cause, après un passage en Australie pendant quelques mois après les JO, il est reparti aux Etats-Unis pour préparer les prochains Mondiaux de natation à Singapour à la fin du mois de juillet.

Mais ces derniers jours, le Français est au coeur de l'actualité et est remarqué par son absence lors des championnats de France de natation. Une absence autorisée et "exceptionnelle" selon la Fédération de natation. Problème, son absence agace. À Montpellier, lieu des championnats de France, la billetterie fait grise mine. Alors que 160 000 € étaient espérés, la billetterie ne rapportera que "110 000 €". Michel Coloma, le directeur général des Dauphins du Toec, le club toulousain de Marchand, a tenu à prendre la parole auprès de La Dépêche du midi, mardi, " au nom de ses proches ", selon le média. " C'est fatigant pour lui et pour nous d'entendre qu'il est la cause de tous les malheurs. Il faut arrêter avec ça, stop, maintenant c'est bon. Premièrement, Léon n'est pas là pour faire la billetterie de la piscine. Il n'est pas responsable billetterie, a défendu Coloma, avant de poursuivre. Si les organisateurs avaient communiqué sur l'ensemble des têtes d'affiche de la natation qui seraient présentes, au lieu de mettre en avant Léon sans arrêt, le public serait venu pour Léon et aussi pour les autres."