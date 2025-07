Ils vont enfin pouvoir chambrer ! La Belgique est enfin championne du monde dans ce sport, la France seulement 6e

La Belgique est devenue championne du monde dans un sport original.

Alors que les Etats-Unis (sacrés en 2012, 2014, 2018 et 2023) et l'Australie (victoire en 2016) se partageaient le règne mondial sans partage de ce sport, la Belgique est devenue le premier pays européen à remporter la Coupe du monde de quadball, une discipline inspirée du quidditch d'Harry Potter.

A domicile, à Tubize, les Belges se sont présentés en finale de la Coupe du monde non pas face à la Bulgarie de Viktor Krum (Harry Potter et la Coupe de feu), mais face aux Allemands. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Belgian Griffins ont survolé la finale (170-90) devant plus de 2000 spectateurs. Avec ce sacre, les Belges brisent ainsi l'hégémonie australienne et américaine pour devenir le premier pays du vieux continent à remporter le titre. De son côté, la France termine 6e sur 31 nations, un résultat honorable dans une discipline de plus en plus structurée dans l'hexagone.

Le sport, le quadball, a remplacé officiellement celui de quidditch en 2022. Les règles restent cependant très proches de la version imaginée par K.K Rowling bien que les deux équipes ne soient pas sur des balais volants. Deux équipes mixtes de sept joueurs s'affrontent sur un balais pour lancer le ballon dans l'un des trois anneaux avant de tenter d'attraper le "flag", équivalent du fameux vif d'or qui met fin à la partie. Mais le changement de nom s'explique surtout par des raisons éthiques et juridiques. La fédération internationale de quadball a souhaité se détacher des prises de position controversées de l'autrice britannique et se démarquer de l'univers commercial de Warner Bros, tout en affirmant ses valeurs de mixité et d'ouverture.