Championnats du monde de natation 2025 : Marchand, McIntosh... Le programme et horaires des épreuves

Léon Marchand va faire son grand retour dans les bassins à l'occasion d'un championnat du monde de natation très attendu à Singapour, du 27 juillet au 3 août.

Un an après les Jeux olympiques de Paris 2024 et son écrasante domination, Léon Marchand va faire son grand retour dans les bassins à l'occasion des championnats du monde de Singapour. Discret depuis plusieurs mois, le Français s'entraîne dur pour atteindre le même niveau d'excellence que lors des JO et espère une nouvelle fois rafler plusieurs médailles d'or. Le programme du Français s'annonce une nouvelle fois très chargé et ambitieux... Léon Marchand ne sera toutefois pas la seule star particulièrement suivie dans ces Mondiaux, la Canadienne Summer McIntosh, ovni de la natation à seulement 18 ans, est également très attendue du 27 juillet au 3 août.

Le programme de Léon Marchand

Pour voir le quadruple champion olympique dans le bassin, il faudra attendre le mardi 29 juillet (entre 4h et 5h45, avec le 200 m papillon). Léon Marchand aura droit à un véritable marathon dans ces Mondiaux en s'alignant également sur le 200m 4 nages, le 200m brasse, le relais 4x200m nage libre (sous réserve de participation) le 400m 4 nages, le 4x100m 4 nages (sous réserve de participation), et le 400m 4 nages.

Les épreuves jour par jour

Dimanche 27 juillet

400 m nage libre femmes, relais 4x100 nage libre femmes

400 m nage libre hommes, relais 4x100 nage libre hommes

Lundi 28 juillet

100 m papillon femmes, 200 m 4 nages femmes

100 m brasse hommes, 50 m papillon hommes

Mardi 29 juillet

1500 m nage libre femmes, 100 m dos femmes, 100 m brasse femmes

200 m nage libre hommes, 100 m dos hommes

Mercredi 30 juillet

200 m nage libre femmes, 800 m nage libre hommes

50 m brasse hommes, 200 m papillon hommes

Relais 4x100 4 nages mixte

Jeudi 31 juillet

50 m dos hommes, 200 m papillon femmes

Relais 4x200 nage libre femmes

100 m nage libre hommes, 200 m 4 nages hommes

Vendredi 1er août

100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes

200 m dos hommes, 200 m brasse hommes

Relais 4x200 nage libre hommes

Samedi 2 août

800 m nage libre femmes, 200 m dos femmes, 50 m papillon femmes

50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes

Relais 4x100 nage libre mixte

Dimanche 3 août

50 m nage libre femmes, 50 m brasse femmes, 400 m 4 nages femmes

Relais 4x100 4 nages femmes

1500 m nage libre hommes, 50 m dos hommes, 400 m 4 nages hommes

Relais 4x100 4 nages hommes

À quelle heure suivre les courses ?

Les Mondiaux de natation se déroulent en Asie du côté de Singapour. Il y aura donc un très gros décalage horaire avec la France. Pour voir les séries du "matin", il faudra se lever très tôt, aux alentours de 4h du matin. En revanche, pour les finales, vous pourrez suivre les épreuves entre 13h et 15h environ en France (-6h avec Singapour)