DIRECT. Championnats du monde de natation 2025 : un Marchand stratosphérique décroche l'or, programme et résultats

Le Français finit avant-dernier d'une finale bien trop relevée. Popovici remporte la course et établit un nouveau record des championnats du monde. Il devance Alexy et Chalmers.

13:32 - La réaction de Marchand

"Cette course ce sont des hauts et des bas tout le temps. Je nage devant cette foule plutôt cool et je veux remercier mes coachs et mes équipes. Ce soir c'était vraiment particulier car sur le podium ce sont mes coéquipiers d'entrainement et presque mes meilleurs amis", sourit Léon Marchand après ce premier sacre dans ces Mondiaux de natation 2025.