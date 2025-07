DIRECT. Championnats du monde de natation 2025 : de nombreuses chances de médailles françaises, résultats et programme

Léon Marchand et la délégation française font leur grand retour dans les bassins à l'occasion d'un championnat du monde de natation très attendu à Singapour, du 27 juillet au 3 août.

En direct

12:44 - Imiter Maxime Grousset Anastasiia Kirpichnikova, Mary-Ambre Moluh, Pauline Mahieu et Yohann Ndoye-Brouard tenteront de décrocher la deuxième médaille française de ces Mondiaux de natation 2025 après la breloque en or récolté ce lundi par Maxime Grousset sur le 50m papillon. 12:37 - Le programme de mardi Aujourd'hui les nageurs français seront en nombre pour tenter de décrocher une deuxième médaille bleue dans ces championnats du monde de natation 2025 à Singapour. Le programme complet : 13h02: Finale 200m nl hommes

13h11: Finale 1500m nl femmes avec Anastasiia Kirpichnikova

13h34: ½ finale 50m brasse hommes avec Antoine Viquerat

13h39: ½ finale 50m brasse hommes

13h50: Finale 100m dos femmes avec Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu

13h59: Finale 100m dos hommes avec Yohann Ndoye-Brouard

14h09: ½ finale 200m nl femmes

14h15: ½ finale 200m nl femmes

14h26: ½ finale 1 200m papillon hommes

14h32: ½ finale 2 200m papillon hommes

14h44: Finale 100m brasse femmes 12:30 - Bonjour à tous Bienvenue à toutes et à tous sur le site de l'internaute pour suivre en direct la troisième journée des Mondiaux de natation 2025 avec de nombreuses chances françaises.

Léon Marchand

Pour voir le quadruple champion olympique dans le bassin, il faudra attendre quelques jours car Léon Marchand a décidé de faire l'impasse sur deux courses individuelles sur quatre. Exit le 200m papillon et 200 m brasse initialement prévus à Singapour. "C'est un choix qu'on a fait parce que nous sommes en année post-olympique et qu'il n'a jamais eu l'occasion de présenter un 200 m 4 nages sans avoir de course avant ou après le même jour. Il avait envie de tester ce 200 m 4 nages isolé et de voir de quoi il était capable" a expliqué son entraîneur. Son programme sera donc le suivant : 200m 4 nages, le relais 4x200m nage libre (sous réserve de participation) le 400m 4 nages, le 4x100m 4 nages (sous réserve de participation).

Les épreuves jour par jour

Lundi 28 juillet

100 m papillon femmes, 200 m 4 nages femmes

100 m brasse hommes, 50 m papillon hommes

Mardi 29 juillet

1500 m nage libre femmes, 100 m dos femmes, 100 m brasse femmes

200 m nage libre hommes, 100 m dos hommes

Mercredi 30 juillet

200 m nage libre femmes, 800 m nage libre hommes

50 m brasse hommes, 200 m papillon hommes

Relais 4x100 4 nages mixte

Jeudi 31 juillet

50 m dos hommes, 200 m papillon femmes

Relais 4x200 nage libre femmes

100 m nage libre hommes, 200 m 4 nages hommes

Vendredi 1er août

100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes

200 m dos hommes, 200 m brasse hommes

Relais 4x200 nage libre hommes

Samedi 2 août

800 m nage libre femmes, 200 m dos femmes, 50 m papillon femmes

50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes

Relais 4x100 nage libre mixte

Dimanche 3 août

50 m nage libre femmes, 50 m brasse femmes, 400 m 4 nages femmes

Relais 4x100 4 nages femmes

1500 m nage libre hommes, 50 m dos hommes, 400 m 4 nages hommes

Relais 4x100 4 nages hommes

À quelle heure suivre les courses ?

Les Mondiaux de natation se déroulent en Asie du côté de Singapour. Il y aura donc un très gros décalage horaire avec la France. Pour voir les séries du "matin", il faudra se lever très tôt, aux alentours de 4h du matin. En revanche, pour les finales, vous pourrez suivre les épreuves entre 13h et 15h environ en France (-6h avec Singapour)