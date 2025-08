DIRECT. Championnats du monde de natation 2025 : Grousset, Gastaldello, Mcintosh... Le programme de folie

Avant-dernière journée des Mondiaux de natation ce samedi avec du très beau monde dans le bassin de Singapour. Maxime Grousset tentera le doublé sur 100m papillon alors que Beryl Gastaldello visera une qualification en finale sur le 50m nage libre. Sans oublier l'incroyable duel entre Katie Ledecky et Summer Mcintosh sur la finale du 800m nage libre.

En direct

13:25 - McKeown fait briller l'Australie La démonstration de McKeown sur le dernier 50. L'Australienne remporte cette finale du 200m dos devant les Américaines Smith et Curzan. 13:23 - Smith part très fort À la mi-course l'Américaine domine ses concurrentes avec un temps assez impressionnant. Elle est sur les bases du record du monde. 13:22 - C'est parti ! Le départ de cette finale du 200m dos féminin des Mondiaux de natation 2025 est donné ! 13:19 - Place au 200m dos Jamais deux sans trois. Après les deux première finales dans cette avant-dernière journée des Mondiaux de natation 2025, place à la finale du 200m dos femmes. L'Australie pourrait décrocher un nouveau titre avec la présence de Kaylee McKeown. 13:13 - McEvoy s'impose ! En 21"14, l'Australien en termine avec ce 50m nage libre devant Proud et Alexy. 13:09 - Une autre finale sur 50m Après la finale du 50m papillon femmes, les hommes vont s'expliquer sur la même distance mais en nage libre. 13:05 - Walsh est allé trop vite ! L'Américaine domine la finale du 50m papillon et décroche la première médaille de la journée dans ces Mondiaux de natation 2025. Perkins prend la deuxième place alors que Vanotterdijk termine 3e. 13:02 - Le début des hostilités Et c'est parti pour cette avant-dernière journée des Mondiaux de natation 2025. Le programme débute avec la finale du 50m papillon. 12:58 - Pas de Léon Marchand ce samedi Il faudra patienter avant de retrouver Léon Marchand dans le grand bassin de Singapour dans ces Mondiaux de natation 2025. Le Toulousain sera engagé sur le 400 m 4 nages et le relais 4x100 m 4 nages ce dimanche. 12:51 - Un début de session ultra rapide Cette avant-dernière journée des Mondiaux de natation 2025 va commencer tambours battants avec deux finales qui risquent d'aller à la vitesse de l'éclair. À 13h02, le 50m papillon femmes puis le 50m nage libre à 13h09. 12:44 - Le classement des médailles Dans ces Mondiaux de natation 2025, la France pointe à la sixième place avec quatre médailles, deux en or et deux en bronze. Les États-Unis dominent toujours avec 20 médailles devant l'Australie et le Canada. 12:37 - Le programme de ce samedi Maxime Grousset, Beryl Gastaldello, Summer Mcintosh... Le programme de la journée à Singapour est particulièrement copieux. Le programme complet : 13h02 : Finale 50m papillon femmes

13h09 : Finale 50m nl hommes

13h17 : Finale 200m dos femmes

13h27 : demi-finales 50m brasse femmes

13h43 : Finale 100m papillon hommes ( avec Maxime Grousset )

) 13h51 : demi-finales 50m nl femmes ( avec Beryl Gastaldello )

) 14h07 : demi-finale 50m dos hommes

14h21 : Finale 800m nl femmes (avec Summer Mcintosh et Katie Ledecky)

14h42 : finale relais mixte 4×100 m nage libre (avec la France) 12:30 - Bonjour à tous Bienvenue à toutes et à tous sur le site de l'Internaute pour suivre en direct commenté l'avant-dernière journée des Mondiaux de natation 2025 à Singapour.

Léon Marchand

Pour voir le quadruple champion olympique dans le bassin, il faudra attendre quelques jours car Léon Marchand a décidé de faire l'impasse sur deux courses individuelles sur quatre. Exit le 200m papillon et 200 m brasse initialement prévus à Singapour. "C'est un choix qu'on a fait parce que nous sommes en année post-olympique et qu'il n'a jamais eu l'occasion de présenter un 200 m 4 nages sans avoir de course avant ou après le même jour. Il avait envie de tester ce 200 m 4 nages isolé et de voir de quoi il était capable" a expliqué son entraîneur. Son programme sera donc le suivant : 200m 4 nages, le relais 4x200m nage libre (sous réserve de participation) le 400m 4 nages, le 4x100m 4 nages (sous réserve de participation).

Les épreuves jour par jour

Lundi 28 juillet

100 m papillon femmes, 200 m 4 nages femmes

100 m brasse hommes, 50 m papillon hommes

Mardi 29 juillet

1500 m nage libre femmes, 100 m dos femmes, 100 m brasse femmes

200 m nage libre hommes, 100 m dos hommes

Mercredi 30 juillet

200 m nage libre femmes, 800 m nage libre hommes

50 m brasse hommes, 200 m papillon hommes

Relais 4x100 4 nages mixte

Jeudi 31 juillet

50 m dos hommes, 200 m papillon femmes

Relais 4x200 nage libre femmes

100 m nage libre hommes, 200 m 4 nages hommes

Vendredi 1er août

100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes

200 m dos hommes, 200 m brasse hommes

Relais 4x200 nage libre hommes

Samedi 2 août

800 m nage libre femmes, 200 m dos femmes, 50 m papillon femmes

50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes

Relais 4x100 nage libre mixte

Dimanche 3 août

50 m nage libre femmes, 50 m brasse femmes, 400 m 4 nages femmes

Relais 4x100 4 nages femmes

1500 m nage libre hommes, 50 m dos hommes, 400 m 4 nages hommes

Relais 4x100 4 nages hommes

À quelle heure suivre les courses ?

Les Mondiaux de natation se déroulent en Asie du côté de Singapour. Il y aura donc un très gros décalage horaire avec la France. Pour voir les séries du "matin", il faudra se lever très tôt, aux alentours de 4h du matin. En revanche, pour les finales, vous pourrez suivre les épreuves entre 13h et 15h environ en France (-6h avec Singapour)