DIRECT. Championnats du monde de natation 2025 : Mcintosh lance sa moisson, Grousset en finale, programme et résultats

Léon Marchand fait son grand retour dans les bassins à l'occasion d'un championnat du monde de natation très attendu à Singapour, du 27 juillet au 3 août.

En direct

15:10 - Mcintosh a lancé sa moisson, Grousset impressionne Ce n''est pas vraiment une surprise. Summer Mcintosh, prodige de la natation, a déjà décroché une médaille d'or dans ces championnats du monde de natation 2025 en remportant facilement la finale du 400m nage libre. 15 minutes plus tard, elle reprenait le chemin du bassin pour écraser la première demi-finale du 200m 4 nages. Une bonne journée de boulot pour Summer Mcintosh qui se prend à rêver d'un été doré à Singapour. Toujours chez les femmes, le relais du 4x100m féminin français n'a pas fait le poids en finale malgré une belle course avec un nouveau record de France. Chez les hommes, Maxime Grousset s'avancera en grand favori de la finale du 50m papillon ce lundi après avoir largement dominé les demi-finales et avoir amélioré le record de France de la discipline. 15:00 - Le programme de lundi Et voici le programme de ce lundi 28 juillet de ces championnats du monde de natation 2025 avec la possible première médaille tricolore. Maxime Grousset disputera la finale du 50m papillon à 13h45. Le programme : 13h02: Finale 100 m brasse H

13h10 : Fiinale 100 m papillon F

13h18 : Demi-finales 100 m dos H

13h28 : Demi-finales 100 m brasse F

13h45 : Finale 50 m papillon H / Maxime Grousset

13h52 : Demi-finales 100 m dos F,

14H07 : Demi-finales 200 m nage libre H

14h19 : Ffinale 200 m 4 nages F 14:50 - La course de Maxime Grousset en vidéo Découvrez la belle course de Maxime Grousset qui s'est qualifié en finale du 50m papillon avec un nouveau record de France. 14:43 - L'Australie fait coup double ! Comme chez les femmes, l'Australie remporte le relais 4x100m nage libre après un dernier relais énorme de Chalmers. Les Australiens battent le record des Championnats en 3'08"97. Les États-Unis dégringolent à la 3e place juste derrière l'Italie. 14:42 - Les Américains sur les bases du record du monde Le relais américain part très forte dans cette finale du relais 4x100m nage libre. 14:37 - La dernière course du jour Après le relais 4x100m féminin, place aux hommes. En revanche, pas de relais français pour décrocher une première médaille tricolore dans ces championnats du monde de natation 2025. 14:31 - Les Australiennes s'imposent, les Françaises ont cédé Une course exceptionnelle des Françaises qui ne suffit pas malgré tout. Elles terminent à la cinquième position dans une course remportée par l'Australie devant les États-Unis. Les Pays-Bas complètent le podium. 14:29 - Les Françaises dans la course au podium ! Si l'Australie et les États-Unis dominent ce relais, les Françaises sont encore dans la course pour jouer la troisième place avec l'Italie et la Chine notamment. 14:24 - Les deux dernières courses avec le relais français ! La fin de cette première journée des Mondiaux de natation 2025 approchent. Place aux finales des relais du 4x100m. Les femmes se présentent pour la finale féminine avec un relais français qui a surpris en demies. 14:22 - Martinenghi finalement réintégré Alors qu'il avait été disqualifié de sa demi-finale du 100m brasse, le champion olympique italien a fait appel de la décision et retrouve finalement sa place pour la finale. 14:18 - Mcintosh récupère sa première médaille Ce n'est sans doute que le début d'une longue série de cérémonies protocolaires pour Summer Mcintosh dans ces Mondiaux de natation 2025. La Canadienne récupère sa médaille d'or du 400m nage libre. 14:14 - Walsh s'impose sans trembler L'Américaine Alex Walsh se balade, à son tour, dans la deuxième demi-finale et devance la Japonaise Mio Narita et l'Israélienne Anastasia Gorbenko. Zidi Yu prend la cinquième place et passe en finale du haut de ses 12 ans. 14:11 - Une nageuse de 12 ans dans la deuxième demi-finale À 12 ans Zidi Yu va tenter de rejoindre la finale de ce 200m 4 nages. Cela pourrait évidemment être un record de précocité. 14:08 - Mcintosh si facile Quelle domination énorme de la nageuse canadienne qui écrase la concurrence dans cette première demi-finale du 200m 4nages de ces Mondiaux de natation 2025. Elle en termine avec trois secondes d'avance sur sa compatriote Harvey et Walshe. 14:07 - Mcintosh part très fort La Canadienne est largement devant dans cette demi-finale et n'est absolument pas inquiétée à la mi-course. LIRE PLUS

Léon Marchand

Pour voir le quadruple champion olympique dans le bassin, il faudra attendre quelques jours car Léon Marchand a décidé de faire l'impasse sur deux courses individuelles sur quatre. Exit le 200m papillon et 200 m brasse initialement prévus à Singapour. "C'est un choix qu'on a fait parce que nous sommes en année post-olympique et qu'il n'a jamais eu l'occasion de présenter un 200 m 4 nages sans avoir de course avant ou après le même jour. Il avait envie de tester ce 200 m 4 nages isolé et de voir de quoi il était capable" a expliqué son entraîneur. Son programme sera donc le suivant : 200m 4 nages, le relais 4x200m nage libre (sous réserve de participation) le 400m 4 nages, le 4x100m 4 nages (sous réserve de participation).

Les épreuves jour par jour

Dimanche 27 juillet

400 m nage libre femmes, relais 4x100 nage libre femmes

400 m nage libre hommes, relais 4x100 nage libre hommes

Lundi 28 juillet

100 m papillon femmes, 200 m 4 nages femmes

100 m brasse hommes, 50 m papillon hommes

Mardi 29 juillet

1500 m nage libre femmes, 100 m dos femmes, 100 m brasse femmes

200 m nage libre hommes, 100 m dos hommes

Mercredi 30 juillet

200 m nage libre femmes, 800 m nage libre hommes

50 m brasse hommes, 200 m papillon hommes

Relais 4x100 4 nages mixte

Jeudi 31 juillet

50 m dos hommes, 200 m papillon femmes

Relais 4x200 nage libre femmes

100 m nage libre hommes, 200 m 4 nages hommes

Vendredi 1er août

100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes

200 m dos hommes, 200 m brasse hommes

Relais 4x200 nage libre hommes

Samedi 2 août

800 m nage libre femmes, 200 m dos femmes, 50 m papillon femmes

50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes

Relais 4x100 nage libre mixte

Dimanche 3 août

50 m nage libre femmes, 50 m brasse femmes, 400 m 4 nages femmes

Relais 4x100 4 nages femmes

1500 m nage libre hommes, 50 m dos hommes, 400 m 4 nages hommes

Relais 4x100 4 nages hommes

À quelle heure suivre les courses ?

Les Mondiaux de natation se déroulent en Asie du côté de Singapour. Il y aura donc un très gros décalage horaire avec la France. Pour voir les séries du "matin", il faudra se lever très tôt, aux alentours de 4h du matin. En revanche, pour les finales, vous pourrez suivre les épreuves entre 13h et 15h environ en France (-6h avec Singapour)