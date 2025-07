DIRECT. Championnats du monde de natation 2025 : Marchand en finale pulvérise le record du monde !

Léon Marchand a rempli son objectif en atteignant sa première finale mondiale à Singapour et en explosant le record du monde du 200m 4 nages ! Plus tôt Maxime Grousset a lui aussi atteint la finale comme l'autre star de la natation, Summer McIntosh !

En direct

14:55 - Finale du relais 4x100m 4 nages Pas le temps encore de digérer ce chrono monumental de Léon Marchand car il y a une dernière course aujourd'hui avec la finale du relais 4x100 m 4 nages 14:53 - Léon Marchand a rendez-vous demain ! Malgré ce record du monde, Léon Marchand n'a pas encore décroché la médaille. Il doit disputer cette ultime course ! En revanche, il a déjà réussi son pari en réalisant un record du monde ! 14:47 - Léon Marchand ne ralentit pas ! Léon Marchand époustouflant, il s'envole ! C'est incroyable !!! 14:46 - On est en avance sur les bases du record du monde ! La coulée de Léon Marchand lui a permis instantanément de prendre de l'avance ! 14:45 - C'est parti ! Léon Marchand ligne d'eau numéro 4 est déjà devant ! 14:44 - Léon Marchand acclamé ! Léon Marchand est entré sous les applaudissements du public ! Le départ est pour dans quelques secondes ! 14:43 - Enfin ! Il est attendu par tout le monde ! Le voilà ! Léon Marchand rentre en piste avec 7 adversaires face à lui : William Campbell Petric (AUS)

Lewis Claraburt (NZL)

Duncan Scott (GBR)

Léon Marchand (FRA)

Shaine Casas (USA)

Alberto Razzetti (ITA)

Shun Wang (CHN)

Alexey Glivinsky (ISR) 14:42 - Finalement, la victoire revient à Matsushita ! Hubert Kos s'est relâché sur la fin, il a fini 2e derrière le Japonais Tomoyuki Matsushita en 1'57"11 tandis que Carson Foster termine 3e. 14:40 - Hubert Kos domine la course Hubert Kos est en mission, il mène largement cette course ! 14:37 - Première demi-finale du 200m 4 nages En finale il y a quelques instants, Carson Foster revient dans le bassin pour la première demi-finale du 200m 4 nages avant la série de Léon Marchand. Lucas Pierre A Henveaux (BEL)

Tomoyuki Matsushita (JPN)

Ilia Borodin (NAB)

Kosuke Makino (JPN)

Hubert Kos (HUN)

Carson Foster (USA)

Tristan Jankovics (CAN) 14:32 - Zidi Yu, 12 ans, en finale ! La sensation chinoise et mondiale Zidi Yu, âgée de 12 ans seulement est qualifiée pour la finale ! Elle a le 8e temps des séries ! 14:31 - Lilou Ressencourt ne passe pas Lilou Ressencourt ne parvient pas à se hisser en finale du 200m nage papillon. 14:30 - Summer McIntosh qualifiée tranquillement Summer McIntosh en 2'06''22, réalise le 2e temps des demi-finales ! La Canadienne a bien géré sa course avant la finale prévue demain ! Régan Smith et Ellen Walshe terminent respectivement 2e et 3e ! 14:28 - Summer McIntosh accélère ! Summer McIntosh a mis les bouchées double pour prendre l'avantage ! 14:27 - Summer McIntosh déjà en tête ! Summer McIntosh est déjà devant ses concurrentes ! La Canadienne assure ! LIRE PLUS

Léon Marchand

Pour voir le quadruple champion olympique dans le bassin, il faudra attendre quelques jours car Léon Marchand a décidé de faire l'impasse sur deux courses individuelles sur quatre. Exit le 200m papillon et 200 m brasse initialement prévus à Singapour. "C'est un choix qu'on a fait parce que nous sommes en année post-olympique et qu'il n'a jamais eu l'occasion de présenter un 200 m 4 nages sans avoir de course avant ou après le même jour. Il avait envie de tester ce 200 m 4 nages isolé et de voir de quoi il était capable" a expliqué son entraîneur. Son programme sera donc le suivant : 200m 4 nages, le relais 4x200m nage libre (sous réserve de participation) le 400m 4 nages, le 4x100m 4 nages (sous réserve de participation).

Les épreuves jour par jour

Lundi 28 juillet

100 m papillon femmes, 200 m 4 nages femmes

100 m brasse hommes, 50 m papillon hommes

Mardi 29 juillet

1500 m nage libre femmes, 100 m dos femmes, 100 m brasse femmes

200 m nage libre hommes, 100 m dos hommes

Mercredi 30 juillet

200 m nage libre femmes, 800 m nage libre hommes

50 m brasse hommes, 200 m papillon hommes

Relais 4x100 4 nages mixte

Jeudi 31 juillet

50 m dos hommes, 200 m papillon femmes

Relais 4x200 nage libre femmes

100 m nage libre hommes, 200 m 4 nages hommes

Vendredi 1er août

100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes

200 m dos hommes, 200 m brasse hommes

Relais 4x200 nage libre hommes

Samedi 2 août

800 m nage libre femmes, 200 m dos femmes, 50 m papillon femmes

50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes

Relais 4x100 nage libre mixte

Dimanche 3 août

50 m nage libre femmes, 50 m brasse femmes, 400 m 4 nages femmes

Relais 4x100 4 nages femmes

1500 m nage libre hommes, 50 m dos hommes, 400 m 4 nages hommes

Relais 4x100 4 nages hommes

À quelle heure suivre les courses ?

Les Mondiaux de natation se déroulent en Asie du côté de Singapour. Il y aura donc un très gros décalage horaire avec la France. Pour voir les séries du "matin", il faudra se lever très tôt, aux alentours de 4h du matin. En revanche, pour les finales, vous pourrez suivre les épreuves entre 13h et 15h environ en France (-6h avec Singapour)