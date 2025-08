DIRECT. Championnats du monde de natation 2025 : Marchand rêve d'un final en apothéose

Une dernière journée des Mondiaux qui devrait être la journée de Leon Marchand. Le Toulousain vise deux autres titres à Singapour ce dimanche avec d'abord le 400m 4 nages en individuel puis le 4 x 100 m 4 nages en relais

En direct

13:28 - Marchand à la brasse sur le relais Pour la finale du relais 4 x 100m 4 nages, c'est Yohann Ndoye-Brouard qui commencera en premier sur le dos pour l'équipe de France, suivi de Léon Marchand à la brasse puis Maxime Grousset en papillon. Yann Le Goff concluera le relais en nage libre

13:25 - Meg Harris sur le toit du monde L'Australienne Meg Harris survole le 50m nage libre en 24'02". Elle devance les deux Chinoises Chen et Wu. Gretchen Walsh passe à côté de sa finale en finissant quatrième

13:22 - Finale de 50m nage libre Grosse finale chez les dames avec le 50m nage libre et un duel attendu entre Walsh et Harris

13:15 - Quatrième titre mondial consécutif pour Meilutyte La Lituanienne Meilutyte a remporté son quatrième sacre consécutif sur le 50m brasse. Avec un chrono de 29'55, elle devance la Chinoise Pang

13:11 - Troisième record d'Afrique pour Coetze Ryan Coetze a déjà battu trois record d'afrique dans ces Championnats du Monde. Il a été aussi médaillé sur 3 distances (50m dos, 100m dos et 200m dos)

13:06 - Kolsenikov autoritaire Kliment Kolsenikov remporte avec la manière le 50m dos en 23'68". Il devance le Sud-Africain Coetze et son compatriote Samusenko, ex-aequo en 24'19"

13:02 - Place à la première finale C'est la finale du 50m dos qui ouvrira le programme de cette dernière session avec deux russes favoris Pavel Samusenko et Kliment Kolesnikov

12:59 - Joly heureux d'être en finale A 33 ans, le doyen des Bleus, Damien Joly (double finaliste olympique 2016 et 2024) a avoué hier d'être très content de se qualifier pour la finale de 1500m dans ces championnats du monde qui ne lui ont jamais beaucoup réussi "Ce sont mes septièmes Mondiaux, mais ce n'est jamais la compétition qui m'a réussi en grand bain. Parce que j'ai fait beaucoup de 9ème, 10ème place qui restent amères. Et là je passe 8ème, c'est bon. Je suis content d'être dans cette finale, après encore toutes ces années. Je prends encore autant de plaisir et je me répète, d'avoir une équipe comme ça. J'ai rarement vu une équipe aussi jeune et qui s'entend bien tous ensemble. Franchement, tout le monde est là, motivé. Chacun a son plan et Ils font leurs meilleurs temps. Ils savent pourquoi ils sont là, ils ne sont pas perdus comme moi j'ai pu l'être peut-être au début. C'est cool, ça donne beaucoup de fraîcheur et je me nourris un peu de toute cette jeunesse. J'ai encore envie de nager, de m'arracher, de faire mes meilleurs temps."

12:54 - La France 4ème au classement des médailles Avec six breloques (3 en or et 3 en bronze), l'équipe de France est quatrième au classement des médailles à l'aube de cette dernière journée. Elle est devancée par les Etats Unis 8 titres (26 médailles), l'Australie 7 titres (17 médailles) et le Canada 3 titres (7 médailles)

12:49 - Un relais sans les champions olympiques chinois L'équipe masculine Chinoise, championne olympique de 4 x 100m 4 nages n'a réalise que le 9ème temps des séries. La finale se jouera donc sans eux mais avec l'équipe de France qui a réalisé le 7ème temps en 3'32"35 ce matin.

12:44 - Qualification laborieuse de Marchand Ce matin en séries de 400m 4 nages, Léon Marchand n'a réalisé que le septième temps des qualifiés pour la finale en 4'13"19. Même si le Toulousain était en gestion il a avoué après sa course de ne pas être content de son temps qui est assez loin de ses standards " 4'13'', c'est pas... Sur les derniers Championnats du monde, je nage 4'8'' et 4'9'' le matin, rappelle Léon Marchand. Oui, ça m'inquiète un peu, mais j'ai une ligne pour ce soir. Au final, ça passe. Les centièmes étaient de mon côté." En finale, il s'élancera dans la ligne d'eau n°1 "Je ne verrais que d'un côté, confirme-t-il. Ce n'est pas très grave, je vais essayer de faire ma course, justement de ne pas trop regarder à côté. C'est vrai que ce sera plus difficile de contrôler la course. Je ne pourrais pas me cacher, il faudra y aller dès le début."

12:37 - Le programme du dimanche Pour cette dernière journée des championnats du monde que des finales sont au programme : 13h02 : finale 50 m dos H

13h10 : finale 50 m brasse F

13h18 : finale 50 m nage libre F

13h31 : finale 1500 m nage libre H (avec Damien Joly)

13h59 : finale 400 m 4 nages H (avec Léon Marchand )

) 14h15 : finale 400 m 4 nages F

14h33 : finale relais 4×100 m 4 nages H ( avec la France )

) 14h49 : finale relais 4×100 m 4 nages F