DIRECT. Championnats du monde de natation 2025 : Ndoye-Brouard vise un deuxième exploit

Léon Marchand est de retour dans les bassins à l'occasion des championnats du monde de natation à Singapour qui se déroulent du 27 juillet au 3 août.

En direct

13:06 - Gatsaldello sixième ! Beryl Gastaldello finit sixième du 100m nage libre en battant son record personnel (53"50). La course a été remportée par la néerlandaise Marie Streenbergen en 52"55

13:00 - Gastaldello en lice Beryl Gastaldello se prépare pour sa finale de 100 m nage libre, qui sera la première course de cette soirée

12:55 - La désillusion Mahieu Voici une reformulation du paragraphe : Sur 200 m dos, Pauline Mahieu a connu une profonde déception en étant éliminée en séries. Très émue, la nageuse de Canet peinait à comprendre sa contre-performance (24e en 2'12''33). " C'était extrêmement difficile. Je n'ai pas réussi à relancer, la fin de la course m’a semblé interminable. J’avais des douleurs dans tout le corps dès les 100 mètres. Je savais que ce matin serait compliqué, mais je pensais pouvoir m’en sortir. Pourtant, j’étais complètement à côté de la plaque. "

12:48 - Grousset en gestion, Secchi à l'arrache Lors des séries de 100m papillon ce matin, Maxime Grousset n'a pas trop forcé. Il s'est contenté du 11ème temps des qualifiés en 51"36. De son côté, Clément Secchi a réalisé le 16ème temps en 51"58 et s'est qualifié pour un centième " J'ai eu chaud, la qualif pour un centième. C'est très serré, le 8e est à deux dixièmes. On va tout faire pour entrer en finale, j'y crois, a estimé le Marseillais. L'attente était longue, je suis plutôt content, c'est mon meilleur temps le matin. On a fait le taf. "

12:41 - Le relais 4 x 200M prend le dernier ticket En l'absence de Léon Marchand, le relais 4 x 200m a réalise le 8ème temps des demi-finales et a arraché le dernier ticket pour la finale (cet après midi à 14h39). Le relais français était composé de Romane Fuchs, Rafael Fente-Damers, Corentin Pouillart et Yann Le Goff. Ce dernier qui a réalisé un excellent temps sur le 200m crawl a déclaré " Je suis content car l’objectif est rempli. Personnellement, j’ai fini à bloc car je ne voyais rien de ce qu’il se passait à côté. Cette finale sera une grande découverte pour nous et nous allons essayer de viser quelque chose de bien avec ce statut d’outsider. Tout reste à faire, il faut qu’on s’amuse et qu’on prenne du plaisir avec un renfort de poids. On savait qu’en cas de qualification, nous aurions quelqu’un en plus pour nous donner un gros coup de pouce."

12:35 - Le programme de vendredi En plus du relais 4x 200m qui disputera sa finale en fin de session (avec Léon Marchand), deux Français sont en finale ce vendredi, Beryl Gastaldello sur le 100m nage libre et Yohann Ndoye-Brouard sur le 200m dos. Si la Marseillaise qui a amélioré son record sur la distance en demi-finales se trouve dans une course très relevée, le dossisste peut espérer une seconde médaille individuelle (après le 100m dos) dans une finale très ouverte. Le programme de vendredi : 13h02 : finale 100 m nage libre F (avec Beryl Gastaldello) 13h10 : demi-finales 100 m papillon H (avec Maxime Grousset et Clement Secchi) 13h21 : demi-finales 200 m dos F 13h34 : demi-finales 50 m nage libre H 13h45 : finale 200 m brasse H 13h59 : finale 200 m dos H (avec Yohann Ndoye-Brouard) 14h08 : finale 200 m brasse F 14h24 : demi-finales 50 m papillon F 14h39 : finale relais 4×200 m nage libre H (avec Léon Marchand)