Joël Chenal, vice champion olympique, accusé de harcèlement sexuel sur 12 femmes, le détail des faits

L'ancien médaillé d'argent est accusé par de nombreuses jeunes femmes.

Le Monde en remet une couche ce mercredi 23 juillet après une première enquête publiée il y a quelques semaines. Le journal a fait savoir que cinq nouvelles jeunes femmes, mineures au moment des faits, se sont fait connaître avec des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre Joël Chenal, vice-champion olympique de géant en 2006 à Turin. Cela fait 12 femmes au total qui portent des accusations sur le skieur après la première enquête début juillet.

Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2005 et 2021 avec le même mode opératoire à chaque reprise avec une offre de service en tant que coach avant d'orienter la discussion vers des échanges à caractère sexuel. Deux femmes avouent avoir été sollicitées et harcelées dès l'âge de 11 ans. Une autre indique avoir été, - avec sa meilleure amie mineure au moment des faits "piégées et abusées par lui en 2015. Lors d'une soirée avec lui, on a eu un comme un trou noir. ". "Combien de fois j'ai reçu des messages de lui en érection me proposant de venir le voir en me promettant de l'argent de poche, tandis qu'il regardait des pornos" explique une femme citée par Le Monde. Si une plainte a été déposée le 21 juillet par l'une des femmes, la deuxième indique qu'elle va le faire dans les prochains jours.

Pour le moment, l'ancien médaillé olympique ne s'est pas défendu auprès du Monde malgré les sollicitations et est toujours entraîneur de sa structure.