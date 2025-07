Yohann Ndoye Brouard : en bronze sur 100m dos aux Mondiaux, sa course en vidéo

Yohann Ndoye Brouard a remporté la médaille de bronze sur 100m dos aux Mondiaux de natation de Singapour. Le Français a réalisé un superbe finish pour s'offrir sa première médaille mondiale.

"Je l'ai fait !". Très ému au moment de s'exprimer au micro de France Télévisions après la course, Yohann Ndoye Brouard venait d'offrir ce mardi 29 juillet la deuxième médaille de la semaine à la délégation française aux Mondiaux de natation à Singapour. 24 heures après Maxime Grousset sacré sur 100m papillon, c'est sur la même distance, mais en dos, qu'il a conquis le bronze au prix d'un retour monstrueux et d'un chrono qui efface l'historique record de France de Camille Lacourt : 51"92 contre 52''11.

Ultime qualifié pour la finale avec une ligne d'eau n°1 peu favorable sur le papier, le médaillé olympique avec le relais 4x100m 4 nages aux JO de Paris (du bronze déjà !) était pourtant confiant lundi en sa bonne étoile. "J'ai une ligne, j'ai ma chance", glissait-il alors. Placé dans le paquet aux 50m (7e), loin du Sud-Africain Coetze lancé vers l'or, le dossiste a fait parler sa puissance et son retour, une force qu'il conserve année après année. "J'ai parlé avec mes coachs (de la stratégie, ndlr), ils m'ont dit tu veux attaquer ? J'ai dit : non je garde mes atouts, je les aurai au retour, il faut que je sois patient. Je suis trop content !"

A la touche, Yohann Ndoye Brouard a devancé nettement le Hongrois Hubert Kos (52"20) pour s'offrir le bronze à deux petits centièmes de l'Italien recordman d'Europe Thomas Ceccon, 2e en 51"90 et à 7 centièmes de Peter Coetze, vainqueur en 51"85. Le natif de Chambéry avait en plus le plaisir de partager cette émotion avec ses proches présents sur place à Singapour. "C'est très spécial, ma famille est là, c'est indescriptible ce genre d'émotions", a-t-il enfin confié. Un an après sa 7e place aux JO sur cette même distance du 100m dos, Ndoye Brouard, triple médaillé aux championnats d'Europe 2022 (avec l'or sur 200m dos) et âgé de 24 ans, lance idéalement son défi vers les JO de Los Angeles en 2028. Avant cela, il sera engagé sur 200m dos dans ces Mondiaux. Avec un nouvel espoir de médaille à la clé.