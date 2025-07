Laura Dahlmeier : une opération de secours lancée, qui est la championne de biathlon blessée dans l'Himalaya ?

L'inquiètude grandit au sujet de l'état de santé de Laura Dahlmeier, l'ex-biathlète allemande grièvement blessée au Pakistan.

Les opérations de secours se poursuivent au nord du Pakistan mais, à mesure que les heures passent, l'état de santé de Laura Dahlmeier inquiète les autorités et les médias allemands. L'ex-championne de biathlon a été prise dans une chute de pierres lundi lors d'une expédition sur les contreforts de l'Himalaya, alors qu'elle était lancée dans l'ascension en groupe du pic Laila au nord du Pakistan. Visiblement blessée, l'Allemande a été aperçue mardi lors d'un survol de la zone en hélicoptère mais les sauveteurs n'ont pas pu s'approcher de l'endroit particulièrement escarpé et isolé à 5700 mètres d'altitude.

Les conditions météorologiques n'aident pas le travail des secours puisque la région est en pleine période de mousson. Selon les autorités locales, un sauvetage par hélicoptère serait ainsi désormais exclu, au profit d'une opération par voie terrestre. Selon l'AFP, une équipe internationale d'alpinistes devait partir ce mercredi. Le groupe où figurait Laura Dahlmeier était composé de plusieurs éléments, dont trois Américains et un Allemand.

Que sait-on de l'état de santé de Laura Dahlmeier ?

Les médias allemands ont pu joindre la famille de Laura Dahlmeier. Selon eux, l'Allemande a bien été localisée par les secours lors d'un survol de la zone mais serait "a minima grièvement blessée". Plus grave, elle ne "donnait pas de signe de vie" lors du survol de la zone.

Laura Dahlmeier championne olympique de biathlon devenue guide de haute-montagne et alpiniste chevronnée

Laura Dahlmeier est l'une des plus grandes championnes de biathlon. Déjà en or en relais aux Mondiaux 2015, quintuple médaillée aux Mondiaux 2016 (dont un titre en poursuite), elle avait notamment survolé les championnats du monde de la discipline en 2017, empochant cinq médailles d'or (relais mixte, relais, individuel 15km, poursuite et mass start) et une d'argent (sprint) en autant de courses disputées. Elle remporte aussi cette même année le gros globe de cristal récompensant la meilleure biathlète au classement général de la Coupe du monde et les petits globes de la poursuite et du sprint.

L'année suivante, grande favorite aux JO d'hiver de Pyeongchang, elle rafle l'or en sprint et en poursuite puis le bronze en individuel 15km. Pas médaillée aux Mondiaux 2019, elle met fin à sa carrière dans la foulée, auréolée également de 22 victoires en Coupe du monde. Depuis la fin de sa carrière, outre un rôle régulier de consultante à la télévision allemande, Laura Dahlmeier s'était tournée vers l'alpinisme, participant à plusieurs compétitions avant d'obtenir son diplôme de guide de haute-montagne en 2023.