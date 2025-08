"Ça me permet de me déstresser" : Léon Marchand adore cet objet que tout le monde voulait dans les années 80

Sacré de nouveau champion du monde un an après sa démonstration aux JO de Paris, Léon Marchand cache aussi une passion étonnante pour un jeune de son âge.

Léon Marchand n'est pas seulement le prodige devenu star de la natation. Le quadruple médaillé d'or aux Jeux olympiques de Paris, de nouveau sous le feu des projecteurs depuis son titre mondial et son impressionnant record du monde sur 200m 4 nages aux Mondiaux de Singapour, cache bien d'autres talents... et notamment une passion surprenante !

On le sait fan d'aéronautique et d'espace mais le Toulousain aime aussi des jeux et occupations plus étonnantes à l'heure du numérique, des jeux vidéo ou de la réalité virtuelle. Et comme pour la natation, Léon Marchand aime aller à fond ! Il raconte lors de son adolescence s'être plongé dans des tutoriels sur YouTube pour en maîtriser toutes les techniques. Sa passion grandissante l'a même poussé à s'inscrire aux championnats de France à Toulouse, seulement deux mois après avoir commencé. "Je me suis dit 'Bon allez, on y va'", racontait-il avec enthousiasme dans l'émission Clique sur Canal+ en 2024. Même s'il admet avoir été "un des plus mauvais", Léon Marchand a continué à y consacrer beaucoup de temps pour s'améliorer.

Cette passion singulière, c'est le Rubik'sCube. Ce casse-tête emblématique des années 80 est devenu pour lui bien plus qu'un simple passe-temps. Tout a commencé durant son enfance à Toulouse, lorsque son père Xavier, médaillé mondial de natation en 1998, lui a offert son premier Rubik's Cube. "Je me rappelle, quand je n'arrivais pas à dormir, je venais le réveiller et on allait jouer aux échecs ou on parlait de Rubik's Cube... Il m'a appris deux trois trucs comme ça", se remémore le nageur. Et si son père ne savait pas le résoudre lui-même, il a encouragé son fils à apprendre et à persévérer.

Aujourd'hui, le Rubik's Cube est devenu bien plus qu'un simple loisir pour le champion olympique. C'est un véritable porte-bonheur qu'il emmène à chaque compétition. "Je les apporte toujours en compétition, ça me permet de me déstresser un peu aussi", confie-t-il. Jouer avec ce casse-tête lui permettrait de gérer la pression et de se détendre avant les épreuves. Sur le plateau de Canal+, il avait même fini le Rubikscube en moins d'une minute et confiait posséder une vingtaine de modèles différents. "Tu verrais mon étagère, j'en ai une vingtaine ! J'aime bien pousser à fond les thèmes que j'aborde".