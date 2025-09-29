Terrible nouvelle pour le Barça avec la grave blessure de sa prochaine star
Une grave blessure a touché le joueur lors d'un match de championnat.
Mauvaise nouvelle pour l'équipe de Barcelone. Sa future star islandaise, le défenseur Janus Smarason (30 ans et 1,84 mètre) a subi dimanche une grave blessure au genou dans les dernières minutes du match de championnat hongrois de handball entre Tatabanya et Pick Szeged, qui s'est terminé par une victoire surprenante de l'équipe locale 34-30. Joueur du FC Barcelone l'année prochaine comme l'a annoncé Mundo Deportivo il y a quelques semaines en remplacement de Domen Makuc, c'est un véritable coup dur pour le futur joueur.
Si pour le moment il n'y a aucune information officielle sur la nature exacte de la blessure à l'image du silence radio du coach Pick Szeged en raison de l'attente des résultats des tests médicaux qu'il subira - tout indique toutefois une très grave blessure au genou qui maintiendra l'Islandais hors des terrains pendant de nombreux mois.
