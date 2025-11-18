C'est la clé de la réussite pour devenir un meilleur joueur de padel selon cet expert

Le padel est un sport de plus en plus populaire en France, voici comment s'améliorer sur le terrain.

La France est devenue très rapidement une terre de padel. Ce sport de raquette à la fois proche et très loin du tennis selon les avis, possède 250 000 licenciés en France sur l'année 2025 en intégrant les licenciés multi raquettes comme l'indique la FFT, et plus de 500 000 pratiquants.

Si ce sport est si populaire c'est qu'il peut se pratiquer plus facilement que le tennis. Le padel est pratiqué sur un petit terrain de 20 x 10 m avec des murs avant et latéraux et permet de travailler tout le corps lorsqu'on le pratique. Le nombre de pistes de padel est également en évolution avec 2 917 pistes en France, en augmentation de 40% par rapport à 2024.

En faisant rebondir la balle contre le mur, vous devez faire preuve à tout moment d'une agilité et de la coordination. Mais attention, si la vitesse de la balle et le niveau de vos adversaires augmentent, les exigences seront différentes. Puissance et rapidité de mouvement, coordination œil-main augmenteront également et il faudra mieux se préparer pour répondre aux exigences demandées par votre corps.

Selon un professeur à l'Université européenne et chercheur en technologie et physiologie appliquées au sport de haut niveau en Espagne, vous devez "réaliser un entraînement musculaire spécifique qui lui permette de déployer efficacement la technique apprise dans différentes situations. Un entraînement musculaire adapté aura un impact positif sur les performances et la prévention des blessures", explique-t-il.

Musculation ne veut pas forcément dire prise de masse car cela impliquerait une perte de vitesse et d'exécution des mouvements, l'expert en question encourage plutôt les adeptes du padel à faire des exercices vers la force-puissance et la force-résistance dans les membres inférieurs, et la force-vitesse dans les membres supérieurs.

S'il faut toujours être encadré lorsqu'on se lance dans un programme de musculation, voici quelques exercices que vous pouvez réaliser. Les squats ou les fentes sont préconisés, mais pour développer l'équilibre et la stabilité, il est conseiller de faire des exercices sur une seule jambe. Afin de stabiliser les zones lombaires et abdominales, la fameuse planche est un excellent moyen de se renforcer. Enfin, pour vos bras, l'exercice avec les bandes élastiques est une nécessité afin d'avoir plus d'explosivité, de force et de vitesse avec la raquette de padel. Cet exercice permet également de prévenir les blessures et c'est un sérieux avantage.