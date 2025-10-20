Doug Martin : de quoi est mort l'ancienne star de la NFL ? Des circonstances troublantes

Le joueur de 36 ans a été déclaré mort à la suite d'une garde à vue.

Les médias américains et la famille de Doug Martin ont annoncé le décès de ce dernier à l'âge de 36 ans. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Doug Martin, survenu samedi matin. Les causes ne sont pas encore connues. Nous demandons le respect de notre vie privée en ces moments difficiles" indique le communiqué transmis par la famille.

Celui qui a fait toute sa carrière en NFL aux Tampa Bay Buccaneers (il est considéré comme l'un des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise) – aurait perdu la vie en garde à vue à Oakland, dans le cadre d'une interpellation après un cambriolage. Sa franchise lui a rendu hommage. "Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès soudain et inattendu de Doug Martin. De sa saison rookie historique en 2012 à ses multiples sélections au Pro Bowl au cours de ses six saisons avec les Buccaneers, Doug a laissé une empreinte indélébile sur notre franchise."

Des circonstances troublantes

Selon la presse, les agents de police ont reçu une alerte indiquant que le suspect du cambriolage faisait un malaise médical. Lorsque les agents sont arrivés sur place, une brève altercation aurait eu lieu avant que Doug Martin ne perde connaissance après son interpellation. Les secours lui ont prodigué les premiers soins sur place avant de le transporter à l'hôpital, où il a été déclaré mort". La nature de la blessure n'a pas été communiquée ni comment et pourquoi l'ancien joueur s'est retrouvé dans ce cambriolage.