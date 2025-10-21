Daniel Naroditsky : de quoi est mort la légende des échecs à seulement 29 ans ?

Stupeur aux Etats-Unis avec la mort de l'ancien enfant prodige des échecs à l'âge de 29 ans ce lundi.

Daniel Naroditsky, grand maître de la discipline et considéré comme l'une des figures américaines les plus influentes du sport, est décédé ce lundi 20 octobre à l'âge de 29 ans.

"La famille Naroditsky vous annonce la triste nouvelle du décès inattendu de Daniel. Daniel était un joueur d'échecs talentueux, un éducateur et un membre apprécié de la communauté échiquéenne. Nous vous prions de respecter votre intimité pendant le deuil de la famille", a écrit le Charlotte Chess Center, le club du prodige.

Pour l'heure, les circonstances du décès n'ont pas été communiquées. La Fédération internationale d'échecs a également regretté la disparition d'"un joueur d'échecs, un commentateur et un éducateur talentueux." "La Fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

Un enfant prodige