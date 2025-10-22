Julia Simon suspendue pour les JO, la terrible menace qui pèse sur la biathlète

La Française, biathlète la plus titrée de l'histoire des championnats du monde, risque une suspension au pire des moments.

Nous sommes à quelques mois des Jeux olympiques d'hiver de Milan - Cortina (6-22 février). Et si les JO d'hiver n'ont jamais été très prolifiques pour la délégation française ce n'est pas à cause du biathlon, discipline star pour les Français et les Françaises depuis plusieurs olympiades.

Mais cette année, l'équipe de France pourrait être amputée d'une cadre et d'une grande star de la discipline en la personne de Julia Simon. La biathlète est jugée ce vendredi 24 octobre devant le tribunal correctionnel d'Albertville pour vol et escroquerie. C'est la fin d'un épilogue qui a débuté il y a quelques années avec le fameux vol de carte bleue.

Quels sont les faits ?

Dans le détail, Julia Simon est visée par deux plaintes pour fraude déposées en décembre 2022 et mai 2023 par un membre de l'encadrement de l'équipe de France et par une de ses partenaires en club et en sélection, Justine Braisaz-Bouchet. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits lors d'un stage à l'été 2022 en Norvège. Elle est accusée d'avoir utilisé leurs cartes bancaires pour des achats sur internet d'un montant de "2.300 euros environ", selon les mots de son avocat Me Christian Borel. La mutliple championne du monde n'a pas souhaité s'exprimer depuis.

Une demande de renvoi, déposée par la défense, sera toutefois examinée à l'ouverture de l'audience, qui pourrait donc être remise à une date ultérieure, selon le parquet

Quelles conséquences pour les JO ?

La position de la Fédération est difficile. La commission nationale de discipline de première instance le 1er juin 2023 avait "considéré que seuls les moyens d'investigation des enquêteurs et les résultats de l'enquête pénale permettraient de déterminer si les faits reprochés à Julia Simon sont avérés "et prononcée" un sursis à statuer une fois le volet judiciaire réglé". La Fédération expliquant" que la commission aura donc de nouveau à se prononcer lorsqu'un jugement sera rendu". Avertissement, radiation ou suspension... Tous les scénarios sont possibles. L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance. Concrètement, si Julia Simon est reconnue coupable, la Française pourrait être écartée des prochains JO, un coup dur sportivement pour l'équipe de France olympique.