Gane - Aspinall : heure, chaîne TV du combat MMA de l'UFC 321

Le Français va affronter l'Anglais Tom Aspinall pour tenter de devenir le premier combattant français champion.

Un moment d'histoire ? Le Français Ciryl Gane va combattre pour la troisième fois de sa carrière pour la ceinture de champion du monde. Ce sera ce samedi face à l'Anglais Tom Aspinall à Abu Dhabi (Émirats arabes unis). Peut être la meilleure opportunité pour le combattant français qui avait perdu une première fois face à Francis Ngannou puis David Jones. La tâche s'annonce toutefois très difficile face à celui qui domine la catégorie depuis deux ans et qui n'a perdu qu'une seule fois, sur blessure. Très dangereux debout et souvent expéditif, l'Anglais est un expert du sol en témoigne sa ceinture noire de Jiu-jitsu brésilien.

Mais le statut d'outsider plait au Français qui rêve d'une victoire. "On me connaît, on le connaît. Il n'y a pas de surprise. C'est quelqu'un qui aime démarrer fort. Et c'est la raison pour laquelle il termine rapidement ses combats parce qu'il surprend ses adversaires. Moi, je suis plutôt l'inverse, quelqu'un qui prend le temps. Et je le fais plutôt bien. Donc maintenant, on va voir qui va imposer son style. La stratégie, elle n'est pas forcément focus sur ça. La stratégie, c'est surtout de faire attention à son départ, c'est une certitude" a analysé le Français en conférence de presse.

Heure et chaîne TV

Le combat de Ciryl Gane contre Tom Aspinall aura lieu ce samedi 25 octobre sur les antennes de RMC Sport 1. Le combat devrait avoir lieu autour de 22h.

La carte de l'UFC 321