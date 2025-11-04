Un alpiniste français meurt au Népal dans une avalanche
Plusieurs alpinistes sont morts après une coulée de neige ce lundi.
Une avalanche dans un camp de base de l'est du Népal a fait sept morts, dont un Français, selon un bilan communiqué mardi 4 novembre par l'agence organisatrice de l'expédition. Un alpiniste allemand, trois Italiens ainsi que deux Népalais figurent également parmi les victimes, a précisé à l'AFP Phurba Tenjing Sherpa de Dreamers Destination. "J'ai vu les sept corps" a déclaré Phurba, précisant que des opérations étaient en cours mardi pour récupérer les corps.
Au total, ce sont douze personnes qui ont été emportées lundi matin par une coulée de neige sur le Yalung Ri, une montagne culminant à 5 630 mètres. Deux Français et deux Népalais et un cinquième dont la nationalité n'a pas été précisée ont été secourus mardi matin, a déclaré Gyan Kumar Mahato, un haut responsable de la police du district de Dolakha. Deux Italiens sont encore disparus.