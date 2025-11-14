Championnats du monde féminin de handball : dates et calendrier des Bleues
Les championnats du monde de handball se déroulent aux Pays-Bas et en Allemagne.
La fin d'année s'annonce rythmée avec les Mondiaux de handball pour l'équipe de France féminine. Les Françaises, championnes du monde en titre, affronteront pour cette édition la Chine, la Tunisie et la Pologne au premier tour de la compétition. Ce dernier se déroulera du côté des Pays-Bas, à s'Hertogenbosch d'abord, puis à Rotterdam pour le reste de la compétition en cas de qualification pour le tour principal.
"Je suis heureux que ce tirage nous offre un vrai tour du monde, en gardant un exotisme handballistique mais en évitant des nations comme l'Angola, l'Espagne et la Corée. Sur le papier, ça semble abordable, mais la compétition reste la compétition" avait décrypté le sélectionneur lors du tirage il y a quelques mois. "Il faudra surtout faire le plein de points pour arriver dans les meilleures dispositions pour la suite."
Groupes du championnat du monde
Calendrier du championnat du monde
Tour préliminaire du 26 novembre au 2 décembre
- Vendredi 28 novembre : France vs. Tunisie
- Dimanche 30 novembre : France vs. Chine
- Mardi 02 décembre : France vs. Pologne
Tour principal
- Groupe I (3 qualifiés des groupes A & B) : 3, 5 et 7 décembre à Rotterdam
- Groupe II (3 qualifiés des groupes C & D) : 2, 4 et 6 décembre à Stuttgart
- Groupe III (3 qualifiés des groupes E & F) : 4, 6 et 8 décembre à Rotterdam
- Groupe IV (3 qualifiés des groupes G & H) : 3, 5 et 7 décembre à Stuttgart
Les équipes classées 1ère et 2ème seront qualifiées pour les quarts de finale.
Tableau final
- Quarts de finale : 9 et 10 décembre
- Rotterdam : 1er groupe I – 2e du groupe III
- Rotterdam : 1er groupe III – 2e du groupe I
- Dortmund : 1er groupe II – 2e du groupe IV
- Dortmund : 1er groupe IV – 2e du groupe II
- Demi-finales : 12 décembre à Rotterdam
- Places 3-4 et finale : 14 décembre à Rotterdam