Biathlon 2025-2026 : dates, heures, le programme complet de la Coupe du monde
La saison 2025-2026 de biathlon débute samedi 29 novembre en Suède.
Une saison pas comme les autres. Cette nouvelle année de Coupe du monde de biathlon est une année olympique, objectif majeur pour la plupart des athlètes. Certains pourraient même sacrifier leur état de forme du début de saison pour être en pleine forme lors des JO de Milan Cortina en février.
Les Français seront une nouvelle fois très présents cette saison et il y aura des favoris pour le classement général chez les femme et les hommes. Malgré sa suspension d'un mois après l'affaire de la carte bleue, Julia Simon sera l'une des favorites avec surtout Justine Braisaz-Bouchet et Lou Jeanmonnot qui avait terminé 2e l'année dernière derrière Franziska Preuss. Chez les hommes, Sturla Holm Lægreid sera l'homme fort de la Norvège après la retraire des frères Johannes et Tarjei Boe, mais on suivra chez les Français Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet ou encore Emilien Jacquelin.
Programme de la saison de biathlon
29 novembre - 7 décembre 2025 : Östersund (Suède)
- Samedi 29 novembre à 13h15 : Relais femmes
- Samedi 29 novembre à 16h55 : Relais hommes
- Dimanche 30 novembre à 14h00 : Relais mixte simple
- Dimanche 30 novembre à 16h40 : Relais mixte
- Mardi 2 décembre à 15h30 : Individuel femmes
- Mercredi 3 décembre à 15h30 : Individuel hommes
- Vendredi 5 décembre à 16h00 : Sprint femmes
- Samedi 6 décembre à 16h30 : Sprint hommes
- Dimanche 7 décembre à 13h15 : Poursuite femmes
- Dimanche 7 décembre à 15h15 : Poursuite hommes
12-14 décembre 2025 : Hochfilzen (Autriche)
- Vendredi 12 décembre à 11h25 : Sprint hommes
- Vendredi 12 décembre à 14h15 : Sprint femmes
- Samedi 13 décembre à 12h00 : Poursuite hommes
- Samedi 13 décembre à 14h15 : Relais femmes
- Dimanche 14 décembre à 12h00 : Relais hommes
- Dimanche 14 décembre à 14h45 : Poursuite femmes
18-21 décembre 2025 : Annecy - Le Grand Bornand (France)
- Jeudi 18 décembre à 14h15 : Sprint femmes
- Vendredi 19 décembre à 14h15 : Sprint hommes
- Samedi 20 décembre à 12h15 : Poursuite femmes
- Samedi 20 décembre à 14h45 : Poursuite hommes
- Dimanche 21 décembre à 12h15 : Mass start femmes
- Dimanche 21 décembre à 14h45 : Mass start hommes
8-11 janvier 2026 : Oberhof (Allemagne)
- Jeudi 8 janvier à 14h10 : Sprint hommes
- Vendredi 9 janvier à 14h25 : Sprint femmes
- Samedi 10 janvier à 12h00 : Poursuite hommes
- Samedi 10 janvier à 14h25 : Relais femmes
- Dimanche 11 janvier à 11h00 : Relais hommes
- Dimanche 11 janvier à 14h30 : Poursuite femmes
14-18 janvier 2026 : Ruhpolding (Allemagne)
- Mercredi 14 janvier à 14h30 : Relais femmes
- Jeudi 15 janvier à 14h30 : Relais hommes
- Vendredi 16 janvier à 14h30 : Sprint femmes
- Samedi 17 janvier à 14h30 : Sprint hommes
- Dimanche 18 janvier à 12h30 : Poursuite femmes
- Dimanche 18 janvier à 15h00 : Poursuite hommes
22-25 janvier 2026 : Nove Mesto Na Morave (Tchéquie)
- Jeudi 22 janvier à 18h15 : Individuel hommes - court
- Vendredi 23 janvier à 18h15 : Individuel femmes - court
- Samedi 24 janvier à 13h15 : Relais mixte simple
- Samedi 24 janvier à 15h15 : Relais mixte
- Dimanche 25 janvier à 15h15 : Mass start hommes
- Dimanche 25 janvier à 18h15 : Mass start femmes
5-8 mars 2026 : Kontiolahti (Finlande)
- Jeudi 5 mars à 17h05 : Individuel femmes
- Vendredi 6 mars à 17h10 : Individuel hommes
- Samedi 7 mars à 13h40 : Mass start femmes
- Samedi 7 mars à 15h40 : Relais hommes
- Dimanche 8 mars à 13h30 : Relais femmes
- Dimanche 8 mars à 16h55 : Mass start hommes
12-15 mars 2026 : Otepaa (Estonie)
- Jeudi 12 mars à 15h15 : Sprint hommes
- Vendredi 13 mars à 15h15 : Sprint femmes
- Samedi 14 mars à 13h30 : Poursuite hommes
- Samedi 14 mars à 16h00 : Poursuite femmes
- Dimanche 15 mars à 12h35 : Relais mixte simple
- Dimanche 15 mars à 14h40 : Relais mixte
19-22 mars 2026 : Oslo Holmenkollen (Norvège)
- Jeudi 19 mars à 16h15 : Sprint femmes
- Vendredi 20 mars à 16h15 : Sprint hommes
- Samedi 21 mars à 13h45 : Poursuite femmes
- Samedi 21 mars à 16h15 : Poursuite hommes
- Dimanche 22 mars à 13h45 : Mass start femmes
- Dimanche 22 mars à 16h45 : Mass start hommes