DIRECT. France - Chine : suivez le match

Après un succès contre la Tunisie pour son entrée dans le Mondial, l'équipe de France féminine de handball rencontre la Chine ce dimanche pour son deuxième match de poules. Suivez le match en direct.

19:01 - Pleine lucarne (34-15) Nouvelle contre-attaque pour les Bleues ! Si les Chinoises avaient assuré le repli défensif, Sarah Bouktit se retrouve seule. Elle envoie un tir en pleine lucarne. Yérime Sylla pose son deuxième temps-mort.

19:00 - Jacques y va de son but (33-15) En mouvement, Emma Jacques passe les bras et parvient à tirer pour tromper Wang. 1er but pour la Française alors que Liu a écopé d'un deux minutes.

18:59 - 7/7 (32-15) Susanne Wajoka est "reçue 7/7" après une nouvelle contre-attaque.

18:56 - Liu s'en sort (31-15) 4e but en sept tentatives pour Liu ! Alors que les Bleues avaient bien coulissé en défense, la demi-centre parvient à trouver l'espace pour marquer.

18:55 - Jog bonito (31-14) Les buts s'enchaînent pour les Bleues ! Après une sublime roucoulette de Bouktit, Susanne Wajoka compte six buts désormais après une contre-attaque.

18:54 - Liu trouve la faille (29-14) Bien protégée par les blocs de ses partenaires, Liu s'élève et tire de loin. André est battue.

18:53 - Main ferme (29-13) Au bout de la possession, Floriane André a la main ferme sur un tir lointain.

18:52 - But facile (29-13) Après un contre, les Bleues récupèrent le ballon. Au poste, Sarah Bouktit conclut d'un passe-et-va avant son tir.

18:51 - Engagement rapide (28-13) Tir lointain de Liu qui trompe Floriane André. Les Bleues engagent vite et Léna Grandveau conclut d'un tir croisé.

18:50 - Relance millimétrée (27-12) Le premier but de la deuxième mi-temps est inscrit par Susanne Wakoka en contre après une longue passe de Floriane André.

18:50 - Première parade (26-12) Le tir de Liang finit directement dans les mains de Floriane André.

18:49 - Ça repart ! (26-12) Les Chinoises lancent la deuxième mi-temps !

18:48 - Les joueuses de retour ! Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est imminent ! À noter l'entrée en jeu de Floriane André à la place de Camille Depuiset.

18:34 - Mi-temps (26-12) Après deux derniers buts dans les quinze dernières secondes, c'est la mi-temps ! Sans difficulté, les Bleues mènent largement face à la Chine (26-12).

18:33 - Contre-pied (25-11) Contre-pied parfait pour Liu sur ce jet de sept mètres.

18:32 - Wajoka dans le but vide (25-10) Perte de balle chinoise et Depuiset lance Susanne Wajoka qui marque dans le but vide.

18:31 - 10 buts (24-10) Alors que la Chine vient de passer la barre des dix buts, Ondono marque son entrée en jeu par un but au poste après un service de Léna Grandveau.

18:30 - Le poteau pour la Chine (22-9) Bien servie sur son aile gauche, Zhang prend l'espace laissée par Toublanc mais le poteau gauche de Depuiset repousse sa tentative.

18:29 - Nouveau but (22-9) Après un but en contre de Susanne Wajoka, Pauletta Foppa ajoute un but à son compteur.

18:27 - Depuiset trompée (20-8) Sur un jet de sept mètres, Liu trompe Depuiset. Dans la foulée, Tamara Horacek trouve Pauletta Foppa d'une passe aveugle qui inscrit le 20e but de la France.

18:26 - Foppa au poste (19-7) Servie au poste, Pauletta Foppa enrhume son vis-à-vis avant de tirer entre les jambes de Wang.

18:25 - Temps-mort (18-7) Après deux poteaux chinois sur des tirs de Li, Sébastien Gardillou pose un temps-mort.

18:24 - Foppa opportuniste (18-7) Après un tir de Horacek repoussé par Wang, Pauletta Foppa parvient à récupérer le ballon dans la zone et marquer.

18:23 - Depuiset, passeuse décisive (17-6) Après deux nouvelles parades, Camille Depuiset envoie deux superbes relances pour Alicia Troublant puis pour Susanne Wajoka. Deux nouveaux buts pour les Bleues !