France - Chine : entraîneur français, jeu atypique... les Bleues veulent éviter le piège face à la Chine

Après un succès contre la Tunisie pour son entrée dans le Mondial, l'équipe de France féminine de handball rencontre la Chine ce dimanche pour son deuxième match de poules.

Après une large victoire inaugurale contre la Tunisie (43-18) vendredi, les Bleues affrontent la Chine dans leur deuxième match du tour préliminaire du Mondial de handball féminin. Ancien gardienne et aujourd'hui entraîneure adjoint, Amandine Leynaud s'attend à un premier test : "Pour cette entrée dans la compétition, la Chine a fait un très bon match contre la Pologne. Le score (36-20) ne reflète pas la qualité produit. Pendant 40 minutes, elles ont réussi à être assez performante contre une bonne équipe de Pologne. Leur jeu asiatique est atypique et différent, avec des joueuses différentes du Japon : elles ont un peu plus de gabarit et de bonnes shooteuses de loin. Ce sont vraiment des duels individuels particuliers, que l'on a peu l'occasion de voir dans les championnats européens. Ça sera un un très bon test pour évaluer si elles vont continuer à produire du jeu sur grand espace et pour essayer de les sanctionner par rapport à cela. Cela permettra également d'évaluer notre défense face à des tireuses capables de tirer à longue distance".

Dans l'histoire, les deux nations se sont affrontées à quatre reprises. Les dernières confrontations remontent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 où la Chine et la France s'étaient affrontées deux fois (18-21 et 31-23 lors du match de classement). Ce dimanche soir, les Bleues vont partir largement favorites face à une nation qui ne cesse de progresser.

Un Français comme coach

En retrait par rapport à ses voisins japonais et sud-coréens sur la scène intercontinentale, la Chine n'a jamais fait mieux qu'une troisième place aux JO de 1984 et un titre lors des Jeux Asiatiques de 2010. Aujourd'hui, le jeu chinois repose principalement sur la vitesse dans les transitions et le jeu rapide. Alors qu'il a entraîné Cesson Rennes (2014-2018), Dunkerque ou Nancy, Yérime Sylla est aujourd'hui à la tête de la sélection féminine de la Chine. Avec comme objectif : se qualifier pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Pour ce Mondial, la Chine a obtenu une invitation pour participer. Lors du premier match, elles se sont inclinées face à la Pologne (36-20).

À quelle heure débute France - Chine ?

Le coup d'envoi du deuxième match des Bleues au tour préliminaire du Mondial de handball face à la Chine est prévu dimanche 30 novembre à 18h00 dans la salle de Maaspoort à S-Hertogenbosch (Pays-Bas).

Sur quelle chaîne regarder France - Chine ?

Détenteur des droits TV en intégralité des championnats du monde féminin de handball, BeIN Sports 1 diffusera la rencontre entre les Bleues et les Chinoises.

Comment suivre France - Chine en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre des Bleues au Mondial de handball contre la Chine sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quel est le groupe de l'équipe de France de handball pour le Mondial ?