France - Tunisie : un nouveau visage pour les Bleues et une stat ultra favorable, heure et chaîne tv

Les handballeuses françaises lancent la défense de leur titre mondial face à la Tunisie ce vendredi aux Pays-Bas, avec un groupe rajeuni mais déterminé malgré l'absence de plusieurs cadres.

C'est un Mondial placé sous le signe de la transition qui s'ouvre pour l'équipe de France, à l'heure où un nouveau cycle doit prendre forme autour de joueuses en quête de responsabilités élargies. Sébastien Gardillou, pour son premier grand tournoi à la tête des Bleues, veut transformer cette période charnière en opportunité, misant sur l'énergie d'un groupe rajeuni et la dynamique entrevue lors du Tournoi de France. Après une préparation irrégulière mais encourageante, le sélectionneur assure que " l'équipe est sur un chemin intéressant ", convaincu que les automatismes se consolideront dès les premiers matchs aux Pays-Bas.

Car cette défense de titre se fera sans plusieurs cadres. Laura Glauser, opérée d'une hernie discale, manque à l'appel, tout comme Estelle Nze Minko, Chloé Valentini et Laura Flippes, toutes en congé maternité. À ces absences s'ajoute celle de Grâce Zaadi, capitaine désignée mais touchée à la cuisse, qui pourrait toutefois revenir en cours de tournoi grâce aux cinq remplacements autorisés. " C'est vrai que nous perdons trois joueuses importantes, mais c'est pour un bel événement ", souffle Tamara Horacek, rappelant la dimension humaine d'un groupe en reconstruction. Cette fragilité apparente doit être compensée par une montée en puissance progressive et un sens du collectif renforcé.

Face à la Tunisie, les Bleues sont invaincues avec 10 victoires sur 10 rencontres disputées. L'équipe de la Tunisie est organisée en attaque autour de la relation avec la pivot. Les joueuses de la base arrière sont des filles qui engagent des duels avec beaucoup d'énergie et défensivement c'est une équipe qui dégage une combativité notable avec une vraie dimension de défense de son terrain dans les 9m" a analysé l'entraineur adjoint avant la rencontre.

Une préparation convaincante

La préparation du groupe a toutefois offert des motifs d'espoir. Victorieuses du Tournoi de France grâce à deux succès contre l'Angola (26-22) et le Japon (36-22), les Bleues ont montré un visage plus convaincant au fil des rencontres. Gardillou parle " de beaucoup de secteurs à améliorer ", mais la dynamique monte. Tamara Horacek abonde : " On a mis de l'engagement, du sourire… il fallait peaufiner nos relations et on a bien fini ce tournoi. " Cette montée en confiance sera précieuse pour un début de Mondial relativement abordable : Tunisie vendredi, Chine dimanche puis Pologne mardi. Un tour préliminaire " largement à notre main ", selon le sélectionneur.

Mais la suite s'annonce plus ardue. Le tour principal fera grimper d'un cran le niveau, avant un éventuel quart de finale décisif. Les absences obligent plusieurs joueuses à changer de dimension. Hatadou Sako prend le rôle de gardienne numéro un, tandis que Floriane André pourrait s'affirmer davantage : " C'est hyper stimulant d'avoir une autre place et de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire. " À leurs côtés, plusieurs novices comme Karamoko, Wajoka, Jacques, Duries qui vivront leur premier Mondial. Leur intégration a été facilitée par la formation française et le travail du staff, qui veut transformer cette transition en opportunité.

Malgré les incertitudes, les ambitions restent élevées. Atteindre le dernier carré à Rotterdam. " Quand on est équipe de France, on veut aller le plus loin possible ", martèle Tamara Horacek. Le potentiel adversaire en quart de finale, Danemark ou Hongrie, promet un duel serré, mais l'ancienne capitaine Estelle Nze Minko (absente) reste confiante : " On a des armes." tout comme l'ancien sélectionneur des Olivier Krumbholz "Avec notre défense et notre montée de balle, ce sera suffisant pour aller en quart sans problème et avec l'énergie qui se ressent au sein du groupe, elles trouveront des ressources pour aller chercher un beau truc ensemble. En espérant croiser la Norvège le plus tard possible" L'heure est désormais à l'action. Face à la Tunisie, les Bleues lanceront leur campagne avec l'objectif clair de prouver que, malgré les absences, l'âme d'une championne du monde ne faiblit jamais.

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre la France et la Tunisie débutera à 21h ce vendredi. Il aura lieu à la salle Maaspoort à Bois-le-Duc (s'Hertogenbosch -Pays-Bas)

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Tunisie ?

Cette première rencontre de la première phase du Mondial sera diffusée sur bein Sports et TFX.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Tunisie ?

Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur les plateformes dédiées Bein Connect et TF1+.

La compo probable de l'équipe de France : Sako - Nocandy, Horacek, Sajka - Ondono, Granier, Wajoka

Les différentes côtes

L'équipe de France reste largement favorite pour ce duel initial face à la Tunisie.

Betclic : France 1,01 / Nul 325,00 / Tunisie 18,50

Unibet : France 1,01 / Nul 200,00 / Tunisie 20,50

Parions Sports : France -,-- / Nul 18,00 / Tunisie 19,00