HANDBALL. France - Tunisie : Bouktit rayonne en attaque, suivez le match en direct

Les handballeuses françaises lancent la défense de leur titre mondial face à la Tunisie ce vendredi aux Pays-Bas, avec un groupe rajeuni mais déterminé malgré l'absence de plusieurs cadres.

21:29 - 24' - Sajka en force (15-9) Servie sur son aile droite, Sajka trompe la gardienne d'un lancer puissant et donne un avantage de six buts aux Françaises

21:27 - 23' - Granier concrétise le contre (14-8) Alors que Bouktit a dérobé un bon ballon chez les Tunisiennes, Lucie Granier par en contre et ne manque pas son face à face

21:26 - 21' - Ondono ouvre son compteur (13-8) Bien placée en pivot, la Brestoise Ondono parvient à marquer son premier but (13-8)

21:23 - 18' - +5 pour les Bleues (12-7) L'écart se creuse pour les Françaises, avec une jolie réalisation de Lucie Granier (12-7)

21:20 - 16' - Bouktit toujours là (10-7) Très bon début de match de Sara Bouktit qui remplit son rôle de pivot parfaitement et marque le neuvième et le dixième but des Françaises

21:19 - 15' - Sako attentive (8-6) Très bon arrêt de Hatadou Sakou sur un 7 mètres d'Amrouni. Toujours 8-6 entre les deux équipes

21:17 - 13' - Dury impériale (8-6) Lancée en contre, Nina Dury ne rate pas l'occasion de donner un avantage de deux points à ses partenaires

21:15 - 11' - Jet manqué pour Toutblanc (6-5) Alissia Toutblanc manque l'occasion de donner deux buts d'écart aux Bleues sur un jet de 7 mètres manqué

21:13 - 9' - 2 minutes pour Bouktit La pivot bleue est exclue pour 2 minutes alors que les Tunisiennes reviennent à 6-5 en son absence

21:12 - 8' - Dury fait le spectacle (6-3) Alors qu'Aouij a réduit le score, Nina Dury est passée au dessus de la gardienne pour marquer le sixième but français

21:10 - 7' - L'écart se creuse (5-2) Boktit et Granier ajoutent deux réalisations coup sur coup pour les Bleues qui mènent désormais 5-2

21:07 - 5' - Premier avantage pour les Bleues (3-2) Grandveau sert idéalement Boktit,bien placée en pivot, cette dernière marque le troisième but des Bleues

21:06 - 3 - Granier ouvre le compteur bleu (1-1) Servi en contre, Lucie Granier ne loupe pas son face à face face à la gardienne adverse et parvient à égaliser (1-1)

21:04 - 1' - Aouij ouvre le score (0-1) C'est les Tunisiennes qui ouvrent le score avec un jet de 7 mètres réussi de Aouij

21:03 - C'est parti ! C'est parti pour ce championnat du monde et le premier match de la France face à la Tunisie

20:55 - Entrée des joueuses ! Les deux équipes font leur apparition dans la salle avec une présentation joueuse par joueuse

20:48 - Le palmarès du mondial Voici le palmarès des 10 dernières éditions du Mondial féminin de handball 2023 : Or – France ; Argent – Norvège ; Bronze – Danemark

2021 : Or – Norvège ; Argent – France ; Bronze – Danemark

2019 : Or – Pays-Bas ; Argent – Espagne ; Bronze – Russie

2017 : Or – France ; Argent – Norvège ; Bronze – Pays-Bas

2015 : Or – Norvège ; Argent – Pays-Bas ; Bronze – Roumanie

2013 : Or – Brésil ; Argent – Serbie ; Bronze – Danemark

2011 : Or – Norvège ; Argent – France ; Bronze – Espagne

2009 : Or – Russie ; Argent – France ; Bronze – Norvège

2007 : Or – Russie ; Argent – Norvège ; Bronze – Allemagne

2005 : Or – Russie ; Argent – Roumanie ; Bronze – Hongrie

20:45 - Les derniers mots de Gardillou Au micro de Bein Sports, Sébastien Gardillou a laissé ces dernières impressions avant le début de cette compétition "Le groupe s'est bien préparé, est-ce qu'aujourd'hui il est en pleine possession ? le résultat sera dans 1h30, mais ce qu'importe c'est qu'on produit du jeu. Un premier match de championnat du monde c'est difficile, encore plus pour notre équipe assez jeune. Ce qui m'intéresse de voir sur ce match, c'est d'être rigoureux et discipliné"

20:42 - Où jouera l'équipe de France ? Pendant le tour préliminaire de ce championnat du Monde, l'équipe de France disputera toutes ces rencontres à la salle Maaspoort à Bois-le-Duc (s'Hertogenbosch -Pays-Bas)