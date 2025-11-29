Julia Simon et Justine Braisaz Bouchet, la grosse mise au point

La Coupe du monde de biathlon reprend ses droits ce week-end, sans Julia Simon.

Condamnée dans l'affaire de la carte bleue, Julia Simon ne sera pas de la partie pour la première manche de la Coupe du monde de biathlon, contrairement à Justine Braisaz Bouchet, la victime, qui visera déjà des premières victoires.

Si l'ambiance pourrait être tendue dans le groupe de l'équipe de France, ce n'est pas le cas selon Marie Dorin Habert qui s'est expliquée au micro de France TV. "Ça ne doit vraiment pas être simple à gérer pour l'équipe mais on a de la chance d'avoir des victimes qui arrivent à garder leur sang froid et qui ne font rien pour jeter de l'huile sur le feu.

On a quand même des athlètes qui vivent ensemble tant bien que mal, qui ont gagné ensemble, a-t-elle poursuivi. C'est toute la contradiction en fait. Souvent, les gens pensent à tort que c'est une bande de copains qui voyagent ensemble. Mais il y a tous les cas de figure. "

"C'est toujours mieux quand il y a une super ambiance et lorsque on peut partager des moments forts parce que c'est quand même une aventure humaine le sport. Mais des fois, il y a des moments comme ça où dans l'équipe, ce n'est pas une bande de copines ou de copains, a-t-elle encore souligné. Ce sont des adversaires, mais qui sont capables de mettre leurs poings dans la poche pour aller chercher de gros résultats."