DIRECT. France - Pologne : les Bleues bien embêtées, suivez le match

L'équipe de France féminine de handball affronte la Pologne ce mardi pour tenter de terminer ce tour préliminaire à la première place du groupe F. Suivez le match en direct.

21:34 - C'est la mi-temps ! (18-17) Le buzzer retentit. C'est donc la mi-temps de ce France - Pologne qui tient ses promesses. Les Bleues sont devant mais c'est très serré face à une équipe polonaise décomplexée.

21:32 - Le premier échec de Wajoka ! (17-15) Évènement dans ce Mondial féminin de handball. Wajoka ne remporte pas son duel et se retrouve désormais à 20/21 au tir depuis le début de la compétition. Placzek savoure cet arrêt.

21:31 - La France se libère (17-15) L'entame moyenne des Françaises a laissé place au talent offensif des joueuses de Sébastien Gardillou. Foppa conclut une belle action à trois et redonne deux longueurs d'avance aux siennes.

21:29 - Encore cinq minutes à jouer (14-14) À cinq minutes de la fin de la première période de ce France - Pologne, les deux équipes se livrent un sublime duel.

21:29 - Bouktit ouvre son compteur (15-14) La Messine ne dispute pas beaucoup de minutes depuis le début de ce France - Pologne mais reste une valeur sûre sur la ligne des jets de sept mètres.

21:27 - Wajoka ne se trompe toujours pas ! (14-13) Les Bleues passent devant pour la première fois de ce France - Pologne. Wajoka continue sur sa sublime réussite devant les cages.

21:25 - Et l'égalisation ! (12-12) Belle séquence française. Nocandy récupère un bon ballon et sert Wajoka qui continue son 100% dans ces Mondiaux de handball.

21:24 - Une quatrième perte de balle (10-12) Il y a du déchet dans le jeu des Françaises et ça se matérialise avec les chiffres.

21:23 - Un temps mort polonais (10-12) Quelques minutes après le temps mort français, c'est le sélectionneur norvégien de l'équipe polonaise qui demande un temps mort. Il reste dix minutes à jouer dans la première période de ce France - Pologne.

21:22 - Sajka prend confiance (10-12) L'arrière française s'avance et déclenche une sublime frappe qui trouve la lucarne adverse. Les Bleues ne se font pas décrocher.

21:20 - De la réussite (8-10) Le bras des arbitres est levé et Sajka doit donc prendre sa chance. Sa tentative est déviée et prend à contrepied Placzek. De la réussite pour la France.

21:18 - Temps mort pour la France (7-10) À une dizaine de minutes de la mi-temps de ce France - Pologne, Sébastien Gardillou prend son premier temps mort du soir pour délivrer quelques consignes.

21:17 - Une nouvelle exclusion (7-9) La France ne profite pas de cette supériorité numérique et les deux équipes vont se retrouver au même nombre après la faute de Foppa qui lui vaut une exclusion de deux minutes.

21:15 - Foppa prise dans l'étau (7-8) Prise à trois sur Foppa mais ça n'a pas plus à l'arbitre qui exclut pour deux minutes Cygan.

21:14 - Sako s'en veut (7-7) Petite faute de main de la gardienne française qui grimace.

21:13 - Balsam ne tremble pas (5-6) Premier pénalty de ce France - Pologne et Balsam le transforme avec beaucoup de sang-froid.

21:12 - La France recolle (5-5) Foppa inscrit deux buts coup sur coup et permet aux Bleues de revenir à hauteur de la Pologne juste après le premier arrêt du soir d'Hatadou Sako.

21:11 - La défense française monte en puissance (4-5) La Pologne manqué désormais un peu de solution offensivement. Il faut dire que la défense de l'équipe de France est en train de se régler.

21:10 - Dix minutes de jeu (3-5) Dix minutes se sont écoulées dans ce France - Pologne et, pour la première fois dans ce Mondial, les Bleues sont bien gênées par des Polonaises qui jouent sans complexe.

21:08 - Grandveau enchaine (3-4) C'est Léna Grandveau qui tient les Bleues dans ces dix premières minutes de France - Pologne. Elle a inscrit les trois buts français.

21:08 - Les montants tremblent (2-4) L'addition pourrait être encore plus lourde pour les Françaises bien aidées par leur montant depuis le début de ce France - Pologne.

21:06 - Un deuxième arrêt pour Placzek (2-4) La gardienne polonaise monte déjà en puissance avec un deuxième arrêt sur la quatrième frappe française.

21:05 - La Pologne en confiance (2-4) Dans ces cinq premières minutes de France - Pologne, ce sont bien les Polonaises qui font la meilleure impression.

21:04 - Dans un trou de souris (2-2) Kochaniak parvient à trouver un petit trou de souris sous le bras de Sako qui doit s'incliner de nouveau. Grandveau répond dans la foulée.