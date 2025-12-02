France - Pologne : une grande finale pour la première place

L'équipe de France féminine de handball affronte la Pologne ce mardi pour tenter de terminer ce tour préliminaire à la première place du groupe F.

L'équipe de France féminine de handball réalise un départ de Coupe du monde canon aux Pays-Bas. Les Bleues ont signé deux cartons face à la Tunisie (43-18) et la Chine (47-21) et se sont hissées sans forcer à la première place du groupe F et ont assuré leur place au tour principal. Avec 90 buts en deux matchs, les joueuses de Sébastien Gardillou font partie des meilleures forces offensives de ce Mondial. "Maintenant il faut prendre le maximum de points contre la Pologne", a déclaré le sélectionneur qui sait que l'adversité va monter d'un cran ce mardi.

En effet, la Pologne a aussi décroché son billet pour le tour principal mais avec deux victoires moins convaincantes. Les Polonaises se sont difficilement défaites de la Tunisie (29-26) après une victoire plus large contre la Chine (36-20). Suffisant pour affronter la France et tenter de décrocher une première place qui pourrait changer beaucoup de choses pour la suite de la compétition.

Françaises et Polonaises ont l'habitude de s'affronter. Et les dernières confrontations sont plutôt sans appel. Les Bleues ont remporté les quatre derniers matchs entre les deux équipes et les Polonaises n'ont plus battu l'équipe de France depuis le 30 septembre 2018.

A quelle heure débute le match France - Pologne ?

Le match France - Pologne débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera au Maaspoort de Venlo aux Pays-Bas.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Pologne ?

Deux chaines diffuseront cette rencontre entre la France et la Pologne. TFX et Bein Sports 2 retransmettront cette dernière rencontre du tour préliminaire du groupe F.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Pologne ?

TF1+ et MyCanal retransmettront aussi ce France - Pologne en streaming.