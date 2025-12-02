"Je ne devrais pas dire ça, mais ce qui l'a tué..." : un proche donne une autre raison sur la mort de Hulk Hogan
Mort d'une crise cardiaque en juillet dernier, Hulk Hogan serait surtout mort à cause d'un autre problème...
La mort de la légende du catch, Hulk Hogan, alimente la controverse aux Etats-Unis. L'Américain est décédé le 24 juillet dernier à l'âge de 71 ans des suites d'une crise cardiaque à son domicile de Clearwater Beach. Et selon l'un de ses meilleurs amis, la légende également du catch, Ric Flair, "la drogue a tué" Hulk Hogan comme il explique pour l'émission Double3 Coverage.
"Je lui ai parlé la veille de sa mort. Je ne devrais pas dire ça, mais ce qui l'a tué, ce sont les drogues de rue. Quand le médecin a arrêté de lui en prescrire, il souffrait énormément" explique-t-il. "Imaginez : dix opérations du dos, deux des genoux, deux des hanches, tout ça. Et puis, quand le médecin a arrêté de lui prescrire des antidouleurs, ils n'ont pas pu tenir le coup. Alors ils ont cherché de la drogue dans la rue. Son corps a juste dit : " Vous savez quoi ? Bingo ! Je n'en peux plus.
Les propos n'engagent que Ric Flair car Sky, la veuve de Hulk Hogan, a réagi aux accusations portées par Rick Flair lors d'une interview avec TMZ, affirmant simplement qu'elles étaient fausses. Elle soutient que Flair a reçu des informations erronées ou a mal interprété ce qui lui a été dit. Elle a toutefois confirmé que Hogan recevait des soins médicaux réguliers à l'hôpital Morton Plant en Floride et que les médecins avaient modifié son traitement médicamenteux en raison d'une opération du cou et ne voulaient pas que les médicaments affectent ses poumons. Mais la veuve de Hogan a affirmé que Hulk Hogan n'a pas parlé à Flair la veille de sa mort...