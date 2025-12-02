"Je ne devrais pas dire ça, mais ce qui l'a tué..." : un proche donne une autre raison sur la mort de Hulk Hogan

Mort d'une crise cardiaque en juillet dernier, Hulk Hogan serait surtout mort à cause d'un autre problème...

La mort de la légende du catch, Hulk Hogan, alimente la controverse aux Etats-Unis. L'Américain est décédé le 24 juillet dernier à l'âge de 71 ans des suites d'une crise cardiaque à son domicile de Clearwater Beach. Et selon l'un de ses meilleurs amis, la légende également du catch, Ric Flair, "la drogue a tué" Hulk Hogan comme il explique pour l'émission Double3 Coverage.

"Je lui ai parlé la veille de sa mort. Je ne devrais pas dire ça, mais ce qui l'a tué, ce sont les drogues de rue. Quand le médecin a arrêté de lui en prescrire, il souffrait énormément" explique-t-il. "Imaginez : dix opérations du dos, deux des genoux, deux des hanches, tout ça. Et puis, quand le médecin a arrêté de lui prescrire des antidouleurs, ils n'ont pas pu tenir le coup. Alors ils ont cherché de la drogue dans la rue. Son corps a juste dit : " Vous savez quoi ? Bingo ! Je n'en peux plus.