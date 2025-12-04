DIRECT. France - Autriche : face à une gardienne en feu, les Bleues en difficulté, suivez le match

Ce jeudi, l'équipe de France féminine de handball débute le tour principal du championnat du monde face à l'Autriche. Suivez le match en direct.

18:35 - Mi-temps (14-12) Dernière parade d'André sur Scheiderbauer qui scelle le score de ce premier acte. Mi-temps à Rotterdam où la France mène 14-12.

18:33 - Ondono pénalisée (14-12) Leitner se joue d'Ondono qui la retient par le maillot. Elle écope d'un deux minutes.

18:32 - Ondono se reprend (14-12) Alors que le bras était levé, Drames trompe André d'un tir lointain à rebond. Dans la foulée, Ondono parvient à passer le bras devant trois Autrichiennes pour tirer. Elle marque alors qu'il reste une minute à disputer dans ce premier acte.

18:31 - Lob manqué (13-11) Nouvelle parade française et Horacek trouve Mairot qui sert Ondono au poste. Elle tente le lob mais Ivancok ne bouge pas et récupère le ballon.

18:30 - Premier but (13-11) Alors que l'Autriche jouait sans gardienne, Léna Grandveau intercepte le ballon et lance Suzanne Wajoka qui n'a plus qu'à tirer dans le but vide.

18:29 - Cafouillage (12-11) Après une passe touchée, Léna Grandveau et Pauletta Foppa se disputent le ballon au sol avec des adversaires. La pivot parvient à s'en emparer et provoque le deux minutes de Schlegel.

18:27 - Foppa ne cadre pas (12-11) Au bout de la possession, Egger trompe André sur son aile droite. Sur la remontée, Foppa voit le ballon partir loin des cages.

18:26 - Premier break (12-10) Après une bonne parade de Floriane André, Léna Grandveau feinte la passe avec Clarisse Mairot et tente sa chance. Ivancok est battue.

18:25 - Grandveau rectifie (11-10) Après deux échecs, Léna Grandveau trouve le fond des filets d'un tir qui prend Lena Ivancok à contre-pied. Elle répond à un but lointain de Schlegel.

18:24 - Bis repetita (10-9) Deuxième but consécutif de Marie-Hélène Sajka sur un tir similaire. Les Bleues mènent pour la première fois du match.

18:23 - Précieuse parade (9-9) Les arrières autrichiennes multiplient les passes. Bien décalée, Stankovic trouve le buste de Floriane André.

18:22 - Temps-mort (9-9) Tamara Horacek croise la passe avec Marie-Hélène Sajka. L'arrière droite lève son bras gauche pour envoyer un missile sous la barre autrichienne. Temps-mort pour l'Autriche.

18:21 - Nouveau break (8-9) Reprise de dribble de Clarisse Mairot qui permet à Egger de donner deux buts d'avance à l'Autriche. Dans la foulée, les Bleues s'en sortent bien avec une passe imprécise qui profite à Pauletta Foppa.

18:20 - Dury manque d'efficacité (7-8) Passe à rebond de Tamara Horacek pour Nina Dury qui trouve la main gauche de Lena Ivancok qui dévie le ballon sur son poteau sortant.

18:18 - Granier trop courte (7-8) Arrêt de Floriane André et Lucie Granier se jette pour éviter la sortie de balle en touche, mais ce n'est pas suffisant.

18:17 - Un lob partout (7-8) D'un lob, Lucie Granier répond à Nora Leitner. Dans la foulée, Ines Ivancok-Soltic trompe Floriane André d'un tir surpuissant.

18:16 - Mairot exulte (6-6) Revenue de son deux minutes, Clarisse Mairot prend l'intervalle et force le passage pour remettre les deux nations à égalité.

18:15 - -1 (5-6) Situation de contre-attaque pour les Bleues avec une relance longue de Floriane André pour Lucie Granier qui trompe facilement Ivancok.

18:14 - Foppa fait la différence (4-6) Dès sa première attaque, Orlane Kanor et Tamara Horacek trouvent Pauletta Foppa qui enrhume son vis-à-vis avant de décroiser un tir à rebond.

18:13 - Encore Ivancok ! (3-6) Parade de Floriane André qui relance vite sur Tamara Horacek. La n°22 trouve Léna Grandveau qui pose un dribble pour effacer l'arrière-garde autrichienne. Finalement, elle trouve le bras droit de Lena Ivancok.

18:12 - Mairot sanctionnée (3-6) Deux minutes pour Clarisse Mairot pour une défense trop rugueuse sur Schlegel.

18:11 - Les buts s'enchaînent (3-6) Deux tirs en bas des cages pour Clarisse Mairot et Tamara Horacek qui permettent aux Bleues de réduire l'écart et stopper l'hémorragie.

18:11 - Du changement (1-5) Après le temps-mort, Clarisse Mairot remplace Orlane Kanor.

18:09 - Ivancok impériale, temps-mort (1-5) Entame de match compliquée pour les Bleues ! Une nouvelle fois, Orlane Kanor trouve les mains de Lena Ivancok, en feu. L'Autriche remonte le ballon et Ines Ivancok-Soltic envoie un missile dans la lucarne gauche de Floriane André. Temps-mort posé par Sébastien Gardillou.