DIRECT. France - Autriche : face à une gardienne en feu, les Bleues en difficulté, suivez le match
Ce jeudi, l'équipe de France féminine de handball débute le tour principal du championnat du monde face à l'Autriche. Suivez le match en direct.
18:35 - Mi-temps (14-12)
Dernière parade d'André sur Scheiderbauer qui scelle le score de ce premier acte. Mi-temps à Rotterdam où la France mène 14-12.
18:33 - Ondono pénalisée (14-12)
Leitner se joue d'Ondono qui la retient par le maillot. Elle écope d'un deux minutes.
18:32 - Ondono se reprend (14-12)
Alors que le bras était levé, Drames trompe André d'un tir lointain à rebond. Dans la foulée, Ondono parvient à passer le bras devant trois Autrichiennes pour tirer. Elle marque alors qu'il reste une minute à disputer dans ce premier acte.
18:31 - Lob manqué (13-11)
Nouvelle parade française et Horacek trouve Mairot qui sert Ondono au poste. Elle tente le lob mais Ivancok ne bouge pas et récupère le ballon.
18:30 - Premier but (13-11)
Alors que l'Autriche jouait sans gardienne, Léna Grandveau intercepte le ballon et lance Suzanne Wajoka qui n'a plus qu'à tirer dans le but vide.
18:29 - Cafouillage (12-11)
Après une passe touchée, Léna Grandveau et Pauletta Foppa se disputent le ballon au sol avec des adversaires. La pivot parvient à s'en emparer et provoque le deux minutes de Schlegel.
18:27 - Foppa ne cadre pas (12-11)
Au bout de la possession, Egger trompe André sur son aile droite. Sur la remontée, Foppa voit le ballon partir loin des cages.
18:26 - Premier break (12-10)
Après une bonne parade de Floriane André, Léna Grandveau feinte la passe avec Clarisse Mairot et tente sa chance. Ivancok est battue.
18:25 - Grandveau rectifie (11-10)
Après deux échecs, Léna Grandveau trouve le fond des filets d'un tir qui prend Lena Ivancok à contre-pied. Elle répond à un but lointain de Schlegel.
18:24 - Bis repetita (10-9)
Deuxième but consécutif de Marie-Hélène Sajka sur un tir similaire. Les Bleues mènent pour la première fois du match.
18:23 - Précieuse parade (9-9)
Les arrières autrichiennes multiplient les passes. Bien décalée, Stankovic trouve le buste de Floriane André.
18:22 - Temps-mort (9-9)
Tamara Horacek croise la passe avec Marie-Hélène Sajka. L'arrière droite lève son bras gauche pour envoyer un missile sous la barre autrichienne. Temps-mort pour l'Autriche.
18:21 - Nouveau break (8-9)
Reprise de dribble de Clarisse Mairot qui permet à Egger de donner deux buts d'avance à l'Autriche. Dans la foulée, les Bleues s'en sortent bien avec une passe imprécise qui profite à Pauletta Foppa.
18:20 - Dury manque d'efficacité (7-8)
Passe à rebond de Tamara Horacek pour Nina Dury qui trouve la main gauche de Lena Ivancok qui dévie le ballon sur son poteau sortant.
18:18 - Granier trop courte (7-8)
Arrêt de Floriane André et Lucie Granier se jette pour éviter la sortie de balle en touche, mais ce n'est pas suffisant.
18:17 - Un lob partout (7-8)
D'un lob, Lucie Granier répond à Nora Leitner. Dans la foulée, Ines Ivancok-Soltic trompe Floriane André d'un tir surpuissant.
18:16 - Mairot exulte (6-6)
Revenue de son deux minutes, Clarisse Mairot prend l'intervalle et force le passage pour remettre les deux nations à égalité.
18:15 - -1 (5-6)
Situation de contre-attaque pour les Bleues avec une relance longue de Floriane André pour Lucie Granier qui trompe facilement Ivancok.
18:14 - Foppa fait la différence (4-6)
Dès sa première attaque, Orlane Kanor et Tamara Horacek trouvent Pauletta Foppa qui enrhume son vis-à-vis avant de décroiser un tir à rebond.
18:13 - Encore Ivancok ! (3-6)
Parade de Floriane André qui relance vite sur Tamara Horacek. La n°22 trouve Léna Grandveau qui pose un dribble pour effacer l'arrière-garde autrichienne. Finalement, elle trouve le bras droit de Lena Ivancok.
18:12 - Mairot sanctionnée (3-6)
Deux minutes pour Clarisse Mairot pour une défense trop rugueuse sur Schlegel.
18:11 - Les buts s'enchaînent (3-6)
Deux tirs en bas des cages pour Clarisse Mairot et Tamara Horacek qui permettent aux Bleues de réduire l'écart et stopper l'hémorragie.
18:09 - Ivancok impériale, temps-mort (1-5)
Entame de match compliquée pour les Bleues ! Une nouvelle fois, Orlane Kanor trouve les mains de Lena Ivancok, en feu. L'Autriche remonte le ballon et Ines Ivancok-Soltic envoie un missile dans la lucarne gauche de Floriane André. Temps-mort posé par Sébastien Gardillou.
18:08 - Grandveau en échec (1-4)
Belle défense de Lucie Granier qui récupère le ballon. Les Bleues remontent le ballon et Léna Grandveau prend l'espace avant de buter sur la main droite d'Ivancok.