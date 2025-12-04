France - Autriche : décimées par les blessures, les Bleues lancent leur tour principal du Mondial

Ce jeudi, l'équipe de France féminine de handball débute le tour principal du championnat du monde. Face à l'Autriche, les Bleues évolueront sans Méline Nocandy, blessée.

Vainqueur de ses trois matchs au tour préliminaire (42-18 contre la Tunisie, 21-47 face à la Chine et 42-28 contre la Pologne), l'équipe de France féminine de handball lance ce jeudi son tour principal contre l'Autriche. Si les deux premières nations au classement sont qualifiées directement pour les quarts de finale, les Bleues sont premières à égalité avec les Pays-Bas. Néanmoins, la France aborde cette deuxième partie du Mondial décimée. Touchée à la cheville gauche, Méline Nocandy a déclaré forfait pour affronter l'Autriche. "Méline ne jouera pas le prochain match, c'est sûr. On attend un retour plus précis de l'état de sa cheville. Je ne suis ni inquiet ni rassuré, je suis entre les deux", a souligné Sébastien Gardillou, le sélectionneur français.

Pour pallier ce forfait, Lilou Pintat rejoint ce jeudi matin le groupe France à Rotterdam. À noter que le règlement autorise chaque sélectionneur à faire appel à une joueuse issue de la liste des 35 déposée auprès de la Fédération internationale, à la rentrée. Le sélectionneur a le droit à cinq changements pendant la compétition. Par ailleurs, Méline Nocandy reste avec le groupe, aux Pays-Bas. Révélation de la Ligue féminine la saison passée, Lilou Pintat ne sera pas dépaysée puisqu'elle retrouve sa coéquipière à Dijon, Nina Dury.

L'Autriche, une nation physique

Entraîneure-adjoint des Bleues, Amandine Leynaud s'est confiée à nos confrères de la Fédération française de handball. Pour l'ancienne gardienne, cette confrontation face à l'Autriche a tout du "match piège" : "L'Autriche est une équipe plutôt physique, avec un style de jeu proche de celui de la Pologne. Elle s'appuie sur trois joueuses majeures à l'arrière qu'il faudra absolument contenir, car elles disposent d'une grosse puissance de tir et n'hésitent pas à shooter de loin. Ce sont des arrières capables non seulement de tirer, mais aussi de déborder. L'Autriche compte également de bonnes ailières, très fines techniquement, évoluant dans de bons clubs et dotées d'une solide expérience".

À quelle heure débute France - Autriche ?

Le coup d'envoi du premier match du tour principal du Mondial opposant la France à l'Autriche est prévu jeudi 4 décembre à 18h00 dans la salle de l'Ahoy Arena, à Rotterdam (Pays-Bas).

Sur quelle chaîne regarder France - Autriche ?

Détenteur en intégralité des droits TV du championnat du monde de handball, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Françaises et les Autrichiennes.

Comment suivre France - Autriche en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la première rencontre du tour principal du Mondial des Bleues face à l'Autriche sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quel est le groupe de l'équipe de France féminine de handball au Mondial ?