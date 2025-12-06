France - Argentine : les Bleues valident la qualfication malgré quelques imperfections, le résumé

Malgré un grand passage à vide en fin de première période, l'équipe de France s'est largement imposée face à l'Argentine (29-17). Les Bleues peuvent préparer la suite sereinement avec une qualification pour les quarts assurée.

En direct

19:46 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes ! Merci à vous d'avoir suivi cette rnecontre avec nous. On se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances

19:41 - Le résumé Concentrées et agressives d’entrée, les Bleues ont rapidement imposé leur rythme face à l'Argentine, creusant un premier écart significatif (+5 dès la 9e minute, 8-3). Sara Bouktit a incarné cette efficacité initiale, s'illustrant par plusieurs réalisations pleines de sang-froid. Cependant, les joueuses de Sébastien Gardillou n’ont pas su maintenir cette intensité dans la durée. Face à une équipe sud-américaine enfin plus consistante, l’animation offensive tricolore s’est enrayée au fil du premier acte, avec un long passage à vide, marqué par un seul but inscrit dans les dix dernières minutes avant la pause. Dans ce contexte plus délicat, Camille Depuiset a tenu la baraque, signant quatre parades précieuses et inscrivant même le premier but de sa carrière internationale, lors de sa 14e sélection. Le visage des Bleues a été plus convaincant au retour des vestiaires. Le jeu offensif s’est enrichi, avec davantage de variations et une Lucie Granier plus réaliste face au but. Si la gardienne argentine Valentina Menucci s’est interposée à plusieurs reprises devant Bouktit, Dury ou Waïoka, son équipe n’a pas su capitaliser, freinée par une défense française mieux organisée et par des interventions décisives de Hatadou Sako dans les moments clés. Le suspense s’est définitivement éteint à la 49e minute, lorsque Lucie Granier a porté l’avance tricolore à +9. La fin de rencontre a tourné à la démonstration, portée par une Orlane Kanor éclatante et impériale de loin. Ce cinquième rendez-vous mondial laisse néanmoins apparaître des axes de progression. Face à une opposition plus engagée, les Bleues peinent encore à afficher une constance sur l’ensemble des soixante minutes, tant dans le rythme que dans la maîtrise. La discipline, également, pose question, avec de nombreuses exclusions temporaires. L’essentiel est toutefois assuré avec la qualification pour les quarts de finale est en poche. Le prochain choc face aux Pays-Bas s’annonce comme un test grandeur nature avant d’entrer dans le vif de la phase à élimination directe.

19:40 - La Tunisie a crée la surprise Dans ce Groupe III, la Tunisie a crée la surprise en début de journée en battant l'Autriche (27-25). Les Pays Bas affronteront la Pologne à 21h00 dans une salle pleine et une magnifique ambiance

19:34 - On a manqué de maîtrise Oriane Ondono a avoué au micro de Bein Sports que le match n'a pas été totalement maîtrisé "Ca manquait un peu de maîtrise dans cette rencontre. On a essayé de continuer de bien défendre. Face aux Pays Bas, ça va être un match le plus compliqué et le plus excitant. On va savoir enfin quel est notre niveau. "

19:31 - On a été mis en difficulté Sébastien Gardillou est satisfait de la qualification même s'il est un peu deçu de la performance " J'ai trouvé que nous avons été mis en difficulté sur certains secteurs. Offensivement on a pas su à certains moments à créer du jeu. Mais c'est intéressant de voir comment on va devoir régler ce problème. Pour le reste, j'ai trouvé du plaisir. On a des artilleuses dans l'équipe, il faut qu'elle continue à progresser. "

19:27 - Sarah Bouktit joueuse du match Sarah Bouktit a reçu le trophée le joueuse de ce match grâce à une grosse efficacité devant les buts

19:24 - MISSION ACCOMPLIE POUR LES BLEUES (29-17) L'équipe de France s'impose largement face à l'Argentine (29-17) et valide son ticket pour les quarts de finale. Les Françaises ont fait le job malgré un grand passage à vide en fin de première période et beaucoup de ballons perdus en phase offensive.

19:22 - 59' - Kanor encore elle (29-17) Orlane Kanor est intenable dans cette fin de match, elle offre le 29ème but aux Bleues face à une équipe d'Argentine résignée

19:21 - 58' - Missile de Kanor (28-17) Superbe but avec un tir en puissance de 15 mètres de Kanor. +11 pour les Françaises

19:20 - 56' - Foppa soulage les Bleues (26-17) 26ème but pour les Bleues marqué par Pauletta Foppa. La qualfication en quarts est quasi-assurée

19:16 - 54' - Toutblanc réussit le 7 mètres (27-16) Juste avant un temps mort demandé par le coach Argentin, Alicia Toutblanc parvient à tromper Menucci sur un jet de 7 mètres

19:08 - 49' - +9 pour les Françaises (23-14) Ca va beaucoup mieux pour les Bleues. Lucie Granier donne pour la première fois un avantage de +9 à la France dans cette rencontre

19:08 - 45' - 7 mètres manqué par Bouktit (21-13) Echec de Sara Bouktit sur un jeu de 7 mètres. Menucci repousse encore une fois le ballon

19:05 - 43' - le 20ème but pour Emma Jacques (20-13) Emma Jacques parvient à redonner un avantage de +7 aux Françaises grâce à un but marqué en force entre deux défenseurs adverses

19:04 - 41' - Menucci encore solide (19-13) Encore un grand arrêt de la gardienne argentine Menucci face à Lucie Granier

19:00 - 39' - Wajoka ouvre son compteur (19-12) Suzanne Wajoka ouvre enfin son compteur dans cette rencontre avec deux belles réalisations dont un lob délicieux sur Menucci

18:57 - 36' - Bouktit aggrave le score (17-10) Avec une frappe en pivot, Sara Bouktit redonne un avantage de +7 aux Bleues

18:55 - 34' - Grandveau seule éclaircie (16-9) Alors que ses coéquipières continuent à vendanger en attaque, Léa Grandveau parvient à marquer deux buts qui donnent un peu d'air aux Françaises

18:51 - Début de seconde période ! C'est reparti pour la séconde période avec Hatadou Sako qui a pris place au poste de gardienne à la place de Depuiset