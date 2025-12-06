France - Argentine : une dynamique à prolonger et un billet pour les quarts à sécuriser

Les Bleues, impitoyables depuis le début du Mondial, affrontent l'Argentine ce samedi à Rotterdam avec pour enjeu principal "décrocher le ticket pour les quarts de finale de la compétition."

Co-leaders du groupe III avec un sans-faute en quatre rencontres, les Bleues abordent ce duel avec la possibilité de valider leur qualification pour les quarts de finale. En face, l'Argentine, lanterne rouge avec zéro point, n'a plus rien à perdre et jouera son honneur dans l'arène de la Rotterdam Ahoy.

La révélation Sajka

La France arrive avec une dynamique impressionnante, renforcée par sa démonstration face à l'Autriche jeudi (29-17), nouvelle preuve d'un ADN défensif que Sébastien Gardillou ne cesse de cultiver. " La défense… c'est notre credo ", rappelle le sélectionneur, héritier direct de l'école d'Olivier Krumbholz. Les Bleues ont une nouvelle fois montré leur solidité, portées par une Marie-Hélène Sajka en pleine métamorphose. " Marie-Hélène est en train de changer de dimension au sein du groupe ", souligne Gardillou, admiratif de la justesse et de la variété de jeu de son arrière droite. Avec Clarisse Mairot en chef d'orchestre, la France avance avec sérénité et maîtrise.

Le Mondial 2025 est aussi celui de la découverte au plus haut niveau pour la jeune garde française, à commencer par Nina Dury. L'ailière gauche de Dijon, élue parmi les douze candidates au titre de meilleure jeune du tournoi, impressionne pour sa première grande compétition internationale : 8 buts, 2 passes décisives et déjà 4 interceptions. Capitaine des championnes du monde U20 l'été dernier, Dury confirme tout son potentiel et pourrait marcher sur les traces de Léna Grandveau, sacrée meilleure jeune en 2023. Autre nouveau visage, la défenseuse de 21 ans Lilou Pintat, rappelée pour pallier la blessure de Méline Nocandy. " Beaucoup d'excitation et de fierté… j'apporte toute mon énergie ", confiait-elle après la victoire contre l'Autriche.

L'Argentine sans pression

En face, l'Argentine vit un tournoi plus compliqué mais n'a jamais renoncé. Battues de peu par la Pologne vendredi (25-28), les Guerreras pourront s'appuyer sur leur trio majeur, l'arrière gauche Elke Karsten, la demi-centre Micaela Casasola et la buteuse Malena Cavo. Toutes trois évoluant en Europe, elles incarnent l'espoir d'un groupe à la recherche d'un exploit retentissant. Avant de battre l'Égypte au tour préliminaire, les Sud-Américaines avaient subi la loi des Pays-Bas (32-25) puis de l'Autriche (27-23), mais elles affichent une combativité qui pourrait surprendre.

Le rapport de force reste toutefois largement en faveur des Bleues, qui dominent historiquement les confrontations (l'Argentine n'a jamais marqué plus de 12 buts en 5 matches face aux Françaises) et arrivent avec une profondeur de banc supérieure. Une victoire samedi validerait officiellement leur billet pour les quarts de finale et prolongerait leur ambition de reconquérir le titre mondial. Reste à transformer ce statut de favorites en performance aboutie, dans une compétition où chaque détail compte et où la constance est souvent la clé des grandes épopées.

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre la France et l'Argentine débutera à 18h ce samedi. Il aura lieu dans l'arène Rotterdam Ahoy.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Argentine ?

Cette deuxième rencontre du tour principal du Mondial sera diffusée sur bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Argentine ?

Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme dédiée Bein Connect.

La compo probable de l'équipe de France : Sako - Kanor, Horacek, Sajka - Dury, Foppa, Granier

Les différentes côtes

L'équipe de France sera largement favorite pour ce duel face aux Sud-Américianes

Betclic : France 1,01 / Nul 20,00 / Argentine 20,00

Unibet : France 1,01 / Nul 25,00 / Argentine 25,00

Parions Sports : France -,-- / Nul 20,00 / Argentine 20,00