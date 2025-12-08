DIRECT. France - Pays-Bas : suivez le match

Qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de handball, l'équipe de France affrontent les Pays-Bas ce lundi soir. Une affiche de prestige face co-organisateur du championnat du monde. Suivez le match en direct.

20:34 - Horacek lance les Bleues ! (1-2) Alors que sa course n'était pas dans le sens du but, Tamara Horacek surprend tout le monde avec un tir soudain au premier poteau. Ten Holte est battue.

20:33 - Mairot bute sur Ten Holte (0-2) Après une parade de Sako, le ballon file jusqu'à Clarisse Mairot qui se présente face à Yara Ten Holte. L'arrière gauche trompe la main gauche de la portière néerlandaise. Dans la foulée, Van Wetering marque.

20:31 - Horacek ne répond pas à Housheer (0-1) Après une belle croisée, Dione Housheer trompe Hatadou Sako sur sa droite d'un tir lointain. Dans la foulée, Tamara Horacek veut égaliser sur une montée de balle rapide mais la barre sauve Yara Ten Holte

20:30 - C'est parti ! (0-0) Les Néerlandaises donnent le coup d'envoi !

20:29 - Engagement pour le Pays-Bas Ce sont les Oranje qui vont lancer France - Pays-Bas !

20:26 - Place aux hymnes La Marseillaise retentit dans l'Ahoy Arena !

20:22 - Entrée des joueuses ! Les Bleues pénètrent sur le parquet de l'Ahoy Arena, suivies des Néerlandaises.

20:20 - Des Norvégiens au sifflet Le duo norvégien Mads Fremstad - Jorgen Jorstad sera au sifflet de France - Pays-Bas.

20:15 - Match nul Dans l'histoire, la France et les Pays-Bas se sont affrontés à 76 reprises pour 37 victoires des deux parts et deux matchs nuls.

20:10 - "Réussir à les contenir" La légende du handball français féminin Amandine Leynaud a par ailleurs dévoilé la clé pour venir à bout des Oranje : "C'est une équipe extrêmement stable, avec de très bonnes joueuses, de fortes individualités, mais qui fonctionnent surtout très bien ensemble. Elles sont tranchantes, capables d'imposer un vrai défi physique. Leur force, c'est aussi l'expérience acquise dans les grands clubs européens. C'est un collectif très complet, où chacune apporte une spécificité. Notre objectif sera donc de réussir à les contenir, individuellement comme collectivement, parce que c'est là que se jouera la différence".

20:05 - L'Ahoy Arena, facteur X ? Ce soir, la France et les Pays-Bas vont s'affronter dans l'Ahoy Arena de Rotterdam. Supportées en nombre depuis le début du Mondial, les Néerlandaises vont s'appuyer sur le public pour tenter de venir à bout des Bleues comme l'a confirmé Amandine Leynaud : "Les Pays-Bas, c'est une équipe avec énormément d'expérience. Elles vont jouer chez elles, avec des joueuses qui arrivent à la fin de leur carrière et qui ont marqué cette équipe depuis une dizaine d'année. C'est un paramètre important à prendre en compte. Leurs jeunes joueuses sont déjà habitué au très haut niveau, la plupart évoluent en Ligue des champions. elles jouent très vite et ont cette capacité à toujours faire vivre le ballon. C'est vraiment la clé de leur réussite sur l'ensemble de leurs matchs jusqu'à présent. Elles peuvent aussi s'appuyer sur des gardiennes très performantes".

20:00 - Sur quelle chaîne regarder France - Pays-Bas ? Détenteur des droits TV en intégralité du championnats du monde de handball, BeIN Sports 1 diffusera la rencontre entre la France et les Pays-Bas.

19:55 - Le groupe français face au Pays-Bas Voici le groupe tricolore qui va défier les Pays-Bas ce lundi soir : Gardiennes : Floriane ANDRÉ (Brest Bretagne Handball) – Camille DEPUISET (Brest Bretagne Handball) – Hatadou SAKO (Gyor Audi ETO KC)

Ailières gauches : Nina DURY (JDA Bourgogne Dijon Handball) – Suzanne WAJOKA (Metz Handball)

Arrières gauches : Orlane KANOR (FTC Rail Cargo) – Clarisse MAIROT (Brest Bretagne Handball)

Demi-centres : Léna GRANDVEAU (Metz Handball) – Tamara HORACEK (RK Krim, cap)

Pivots : Sarah BOUKTIT (Metz Handball) – Pauletta FOPPA (Brest Bretagne Handball) – Oriane ONDONO (Brest Bretagne Handball)

Arrières droites : Emma JACQUES (Esztergom Handball) – Fatou KARAMOKO (Stella Saint Maur) – Marie-Hélène SAJKA (OGC Nice Côte d'Azur Handball)

Défenseure : Lilou Pintat (JDA Dijon)

Ailières droites : Lucie GRANIER (Metz Handball) – Alicia TOUBLANC (Debrecen)

19:50 - Une potentielle défaite, pas une mauvaise nouvelle Le vainqueur de cette "finale" du groupe III entre la France et les Pays-Bas va basculer dans la partie de tableau de la Norvège, véritable épouvantail du Mondial ! En effet, les Norvégiennes survolent leurs rencontres pour le moment avec plus de dix buts d'écart lors de leurs victoires.

19:45 - "kif-kif bourricot" Alors qu'elles tournent à une affolante moyenne de 38 buts par match, les Françaises disputent ce soir un premier vrai test avant la phase à élimination directe. "Franchement, c'est kif-kif bourricot. Je ne suis pas un calculateur. L'expression " à qui perd gagne " ne me sied pas. Je pense que c'est important d'arriver bien lancé", a estimé Sébastien Gardillou, sélectionneur de la France.

19:40 - La première place en vue Ce lundi soir, il reste une dernière étape à franchir pour l'équipe de France féminine de handball. Les Bleues affrontent les Pays-Bas, pays co-organisateurs du Mondial pour se disputer la première place du groupe III du tour principal. Finir avec la tête du groupe permettrait d'affronter une nation qui a terminé 2e et non un cador du handball féminin comme le Danemark ou la Norvège.

19:35 - Les Bleues qualifiées Vainqueurs de l'Autriche (29-17) et de l'Argentine (17-29), l'équipe de France féminine de handball a validé son billet pour les quarts de finale du championnats du monde.