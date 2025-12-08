France - Pays-Bas : déjà qualifiées en quarts, les Bleues visent la première place

Qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de handball, l'équipe de France affrontent les Pays-Bas ce lundi soir. Une affiche de prestige face co-organisateur du championnat du monde.

Vainqueurs de l'Autriche (29-17) et de l'Argentine (17-29), l'équipe de France féminine de handball a validé son billet pour les quarts de finale du championnats du monde. Néanmoins, il reste une dernière étape à franchir ce lundi. Les Bleues affrontent les Pays-Bas, pays co-organisateurs du Mondial pour se disputer la première place du groupe III du tour principal. Finir avec la tête du groupe leur permettrait d'affronter une nation qui a terminé 2e et non un cador du handball féminin comme le Danemark ou la Norvège. Alors qu'elles tournent à une affolante moyenne de 38 buts par match, les Françaises vont avoir l'occasion ce lundi soir de disputer un premier vrai test avec la phase à élimination directe. "Franchement, c'est kif-kif bourricot. Je ne suis pas un calculateur. L'expression " à qui perd gagne " ne me sied pas. Je pense que c'est important d'arriver bien lancé", a estimé Sébastien Gardillou, sélectionneur de la France.

Les Pays-Bas, "un collectif très complet"

Avant ce choc face aux Néerlandaises qui devraient être supportées en masse ce soir à l'Ahoy Arena de Rotterdam, Amandine Leynaud s'attend à une affiche compliquée contre l'une des meilleures nations sur le continent : "Les Pays-Bas, c'est une équipe avec énormément d'expérience. Elles vont jouer chez elles, avec des joueuses qui arrivent à la fin de leur carrière et qui ont marqué cette équipe depuis une dizaine d'année. C'est un paramètre important à prendre en compte. Leurs jeunes joueuses sont déjà habitué au très haut niveau, la plupart évoluent en Ligue des champions. elles jouent très vite et ont cette capacité à toujours faire vivre le ballon. C'est vraiment la clé de leur réussite sur l'ensemble de leurs matchs jusqu'à présent. Elles peuvent aussi s'appuyer sur des gardiennes très performantes".

La légende du handball français féminin a par ailleurs dévoilé la clé pour venir à bout des Oranje : "C'est une équipe extrêmement stable, avec de très bonnes joueuses, de fortes individualités, mais qui fonctionnent surtout très bien ensemble. Elles sont tranchantes, capables d'imposer un vrai défi physique. Leur force, c'est aussi l'expérience acquise dans les grands clubs européens. C'est un collectif très complet, où chacune apporte une spécificité. Notre objectif sera donc de réussir à les contenir, individuellement comme collectivement, parce que c'est là que se jouera la différence".

À quelle heure débute France - Pays-Bas ?

Le coup d'envoi du match du tour principal du Mondial féminin de handball opposant la France aux Pays-Bas est prévu lundi 8 décembre à 20h30 à l'Ahoy Arena de Rotterdam (Pays-Bas), théâtre de la phase finale.

Sur quelle chaîne regarder France - Pays-Bas ?

Détenteur des droits TV en intégralité du championnats du monde de handball, BeIN Sports 1 diffusera la rencontre entre la France et les Pays-Bas.

Comment suivre France - Pays-Bas en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc du tour principal entre les Bleues et les Néerlandaises sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

