DIRECT. France - Danemark : les Bleues sont dans un grand soir, suivez le match

Faux pas interdit pour la France qui entame la phase à élimination directe des Championnats du monde de handball féminin avec un choc contre le Danemark. Objectif demi-finale pour l'équipe de France. Suivez le match en direct.

22:19 - Sako infranchissable ! (26-21) La gardienne française fait son neuvième arrêt du soir dans ce France - Danemark. Hatadou Sako réalise un énorme match.

22:17 - Le sang-froid des Bleues (26-21) Wajoka conclut un contre parfait mené avec toute la patience du monde du côté des Françaises. La sélectionneuse danoise redemande un temps mort à dix minutes de la fin de ce France - Danemark.

22:14 - Le récital de Bouktit (24-19) La pivot française est inarrêtable dans ce France - Danemark. Elle vient d'inscrire son septième but en autant de tentatives.

22:13 - Une joueuse de plus (23-19) Les Danoises sentent que le temps file. Elles sortent la gardienne pour évoluer en supériorité numérique sur les séquences offensives.

22:10 - Le temps mort ! (22-17) La France a repris cinq buts d'avance. À 15 minutes de la fin de ce quart de finale, la sélectionneuse danoise prend un temps mort.

22:09 - La mésentente (21-17) Horacek et Granier ne se comprennent pas et les Bleues manquent l'opportunité de reprendre cinq buts d'avance.

22:07 - Une faute de changement (21-17) Les Danoises se mettent à la faute sur un problème de remplacement. Elver est rentrée un peu tôt sur le parquet et va écoper de deux minutes de suspension.

22:06 - L'arrêt de Sako !! (21-17) La gardienne française est dans un grand soir et sort une nouvelle parade exceptionnelle dans ce France - Danemark.

22:05 - Un écart qui grimpe de nouveau (21-17) Le tableau d'affichage change décidément très vite dans ce France - Danemark. Les Bleues reprennent quatre buts d'avance après dix minutes de disputées dans ce second acte.

22:03 - Les Danoises menaçantes (19-17) Et attention. Le Danemark revient à deux petites longueurs des Françaises qui vont devoir surveiller de près le retour de leurs adversaires.

22:02 - Sako se précipite (19-16) La gardienne de l'équipe de France veut relancer rapidement vers l'avant mais c'est contré par les Danoises. Elles récupèrent une possession.

22:00 - La puissance de Mairot (19-15) Mairot a un peu de réussite et profite d'une erreur de la gardienne adverse surement surprise par la puissance de la frappe de la demi-centre française.

21:59 - Le Danemark s'accroche (18-14) Les Bleues doivent tenter de garder leur avance dans cette rencontre alors que les Danoises s'accrochent et restent toujours à portée.

21:58 - Les coups de sifflets se succèdent (18-13) Les défenses sont agressives dans ce France - Danemark et le duo arbitral a beaucoup de travail.

21:57 - Un arrêt superbe (18-13) Sako est sur la lancée de sa première période et réalise une superbe parade pour bien débuter la seconde.

21:54 - Le premier but danois (17-13) Les Danoises reviennent bien et trouvent la faille quelques secondes après le début de la deuxième période.

21:54 - C'est reparti ! (17-12) Les deux équipes sont revenues sur le parquet et vont disputer la seconde période de ce France - Danemark. Les Bleues ont fait la moitié du chemin pour rejoindre le dernier carré de ces Championnats du monde de handball.

21:45 - Une grosse réussite aux tirs Dans cette première période de France - Danemark, les Bleues ont réussit 74% de leurs tirs. Ce chiffre est de 67% pour les Scandinaves.

21:38 - +5 à la mi-temps ! Les Bleues font une première période presque parfaite et rentrent aux vestiaires avec cinq buts d'avance grâce à une réalisation de Toublanc juste avant le buzzer.

21:35 - Sako ne se fait pas avoir (15-12) Le lob ne passe pas. Sako ne se fait pas avoir et capte facilement le ballon. Toujours trois points d'avance pour les Bleues qui prennent ensuite un temps mort dans la foulée pour préparer l'une des dernières actions du premier acte.

21:33 - Un nouveau deux minutes (15-12) Dury essaye de s'effacer mais c'est trop tard. Elle commet une faute sur l'ailière danoise et va devoir s'asseoir pour deux minutes sur le banc.

21:32 - Un premier arrêt pour Kristensen (15-11) Il a fallu attendre 25 minutes pour assister à la première parade de Kritsensen.

21:30 - Déjà six pertes de balle (15-12) Les Danoises enchainent les maladresses depuis le début de ce France - Danemark. Déjà deux fois plus de pertes de balle pour les Scandinaves par rapport aux Bleues.

21:29 - Une suspension qui change tout (13-11) Cette intervention vidéo change un peu la donne de cette fin de première période de France - Danemark. Les Danoises reviennent à deux longueurs des Bleues qui pensaient pouvoir mener de cinq buts.