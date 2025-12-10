France - Danemark : les choses sérieuses commencent pour les Bleues

Faux pas interdit pour la France qui entame la phase à élimination directe des Championnats du monde de handball féminin avec un choc contre le Danemark. Objectif demi-finale pour l'équipe de France.

Ça y'est ! Les Bleues plongent enfin dans le grand bain avec le début de la phase à élimination directe de la Coupe du monde féminine de handball. Et la France ne s'est pas vraiment rassurée avant ce quart de finale face au Danemark. Les joueuses de Sébastien Gardillou restent sur une défaite face aux Pays-Bas (23-26) et ce revers complique largement la tâche des Françaises pour le reste de la compétition. "On avait un joker, on l'a grillé, ça fait partie de l'apprentissage", a sèchement analysé Sébastien Gardillou avant d'affronter les Danoises.

Les Scandinaves, quant à elles, sont invaincues depuis le début de la compétition et ont enchainé les victoires. Le Japon, la Croatie, la Roumanie, la Suisse et la Hongrie ont fait les frais de la deuxième meilleure attaque de ces Championnats du monde de handball féminin. En tête de son groupe à l'issue du tour principal, les Danoises héritent donc de la France pour un choc qui promet énormément.

Les Bleues vont devoir oublier la cruelle défaite lors du dernier Euro face à ces mêmes Danoises. En demi-finales, les Françaises s'étaient inclinées sur le score de 22-24 mettant fin à une série de cinq victoires de suite dans ces confrontations.

A quelle heure débute le match France - Danemark ?

Le match France - Danemark débute à 21h ce mercredi. Il se déroulera au Rotterdam Ahoy aux Pays-Bas.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Danemark ?

C'est Bein Sports 1 et TFX qui diffuseront ce France - Danemark, quart de finale des Championnats du monde de handball féminin.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Danemark ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Danemark. TF1+ et MyCanal proposeront une diffusion en streaming.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Danemark ?

Betclic : France 2,85 / Nul 9 / Danemark 1,57

Unibet : France 2,85 / Nul 9 / Danemark 1,57

Winamax : France 2,65 / Nul 8 / Danemark 1,50