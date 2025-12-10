"Vous remplissez l'équipe de femmes noires et vous perdez quand même" : le hand espagnol victime de propos racistes
Présente au championnat du monde de handball, l'équipe d'Espagne est victime de propos racistes.
Le racisme est malheureusement bien présent dans le sport et rien ne change. Cette fois, on ne parle pas de foot, mais de handball féminin. Les victimes sont certaines joueuses de la sélection espagnole engagées au championnat du monde de handball. Le quotidien sportif espagnol Marca a relaté les faits en début de semaine et annonce que la Fédération espagnole va engager des poursuites.
La pivot internationale espagnole Lysa Tchaptchet avait dénoncé sur les réseaux sociaux les commentaires racistes reçus après la défaite des Guerreras face aux Îles Féroé. Plusieurs internautes ont proféré des insultes telles que "une équipe pleine de femmes noires", "moins de femmes noires et plus de femmes espagnoles" ou encore "vous remplissez l'équipe de femmes noires et vous perdez quand même".
"Nous ne comprenons pas comment certaines personnes, manifestement étrangères au handball et au sport en général, peuvent tenir des propos aussi blessants à l’égard des joueurs portant le maillot espagnol . Nous ne tolérerons pas ces discours racistes et xénophobes qui sèment la discrimination et l’inégalité dans notre sport et dans notre société, alors même que nous sommes reconnus comme l’activité la plus inclusive qui soit , puisque dans le sport en général, et dans le handball en particulier, il n’existe aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, la culture ou les convictions religieuses" a expliqué le président de la Fédération espagnole.