"Vous remplissez l'équipe de femmes noires et vous perdez quand même" : le hand espagnol victime de propos racistes

Présente au championnat du monde de handball, l'équipe d'Espagne est victime de propos racistes.

Le racisme est malheureusement bien présent dans le sport et rien ne change. Cette fois, on ne parle pas de foot, mais de handball féminin. Les victimes sont certaines joueuses de la sélection espagnole engagées au championnat du monde de handball. Le quotidien sportif espagnol Marca a relaté les faits en début de semaine et annonce que la Fédération espagnole va engager des poursuites.

La pivot internationale espagnole Lysa Tchaptchet avait dénoncé sur les réseaux sociaux les commentaires racistes reçus après la défaite des Guerreras face aux Îles Féroé. Plusieurs internautes ont proféré des insultes telles que "une équipe pleine de femmes noires", "moins de femmes noires et plus de femmes espagnoles" ou encore "vous remplissez l'équipe de femmes noires et vous perdez quand même".