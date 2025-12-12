DIRECT. France - Allemagne : les Bleues malmenées, suivez la demi-finale

En demi-finale de Championnat du monde face à l'Allemagne, l'équipe de France est chahutée. La quête d'un doublé mondial est pour l'instant mal embarquée.

18:21 - Les Bleues en difficulté à la pause (12-15) L'équipe de France vire derrière à la pause face à l'Allemagne. Menée de trois buts, la défense française n'a pas été hermétique comme elle l'a été face au Danemark, en retard sur la plupart des duels. En face, Filter a été impériale sur sa ligne avec quasiment 40% de réussite. Réaction obligatoire pour les Tricolores pour croire à une finale mondiale.

18:20 - Une minute à jouer (12-15) Alors que l'on approche de la fin de cette première période, Vogel trouve le chemin des filets au niveau du premier poteau.

18:19 - L'inspiration française ! (12-13) Sur jet franc à 9 mètres, Horacek fait mine de tirer avant de servir Toublanc totalement esseulé et qui peut ajuster Filter.

18:16 - Mauvais remplacement français (11-13) Entrée trop tôt, Ondono prend à son tour une suspension de deux minutes. Les Françaises sont en double infériorité. Sur la droite, Behrend manque son tir, permettant aux Bleues de faire tourner un peu le chrono.

18:15 - La France en infériorité numérique (10-13) Les Bleues vont évoluer en infériorité numérique après la main au visage de Nocandy. Côté gauche, Lott percute son vis à vis avant de se retourner efficacement.

18:13 - Echec de Bouktit à 7 mètres (11-12) Premier échec de la pivot française à 7 mètres. Avec un peu de réussite, Filter a dévié le ballon de la hanche.

18:12 - Granier impériale au duel ! (11-12) Granier remet l'équipe de France à un but après un duel remporté face à Filter. Sur la séquence suivante, André signe une superbe parade.

18:11 - Horacek manque le contrepied (10-12) Plein axe, Horacek déclenche un tir pour prendre Fliter à contrepied. La gardienne allemande capte le ballon.

18:10 - Antl allume André (10-12) Après un temps mort pris par l'Allemagne, Antl s'élève haut avant de placer une mine côté droit. André est prise de vitesse sur sa ligne.

18:08 - Bouktit, le lob sur jet de 7 mètres (10-11) Après une grosse faute de Smits sur Grandveau, les Bleues bénéficient d'un jet de 7 mètres. Bouktit glisse un splendide petit lob pour permettre à l'équipe de France de revenir à un petit point.

18:06 - Granier en contre (9-11) En contre, les Bleues prennent de vitesse les Allemandes ! Granier bonifie la longue passe d'André pour trouver le chemin des filet dans du jeu direct.

18:05 - Le festivale de Kuhne (8-11) L'Allemande repique dans la défense avant d'ajuster une frappe puissante qui fait mouche.

18:03 - Kanor amène du dynamisme (7-10) Sur cette phase offensive, la Tricolore profite d'un alignement étalé pour prendre l'intervalle. Plein axe, elle remporte son duel face à Filter pour relancer une équipe de France en délicatesse pour l'instant.

18:01 - Antl bat Ondono (6-10) En un contre un face à Ondono dans l'axe, la pivot allemande remporte son duel et ajuste Sako côté droit. Temps mort pris par Sébastien Gardillou.

18:00 - Doll encore (6-8) Après un tir allemand, Doll, particulièrement efficace pour l'instant, précède Karamoko à la retombée du ballon pour ensuite ajuster Sako en douceur.

17:59 - Grandveau perd son duel (5-7) Côté droit, Grandveau s'ouvre l'angle pour tenter la frappe. Elle butte sur Filter qui contre le ballon du pied droit. La Française est en manque de réussite pour l'instant.

17:58 - Leuchter s'infiltre (5-7) Face à la montée défensive précipitée de Dury, Leuchter s'infiltre dans la faille et ajuste parfaitement son tir.

17:56 - Foppa manque de précision (4-6) Dans le dernier geste, Foppa n'arrive pas à ajuster son tir. Filter récupère la balle dans la zone. Les Allemandes sont à +2.

17:55 - Filter, un mur ! (4-4) La gardienne allemande signe deux parades consécutives, dont la dernière devant Grandveau. Elle permet à l'Allemagne de tenir bon malgré l'infériorité numérique.

17:55 - Doll converti son jet de 7 mètres (4-4) L'Allemagne recolle après un jet de 7 mètres réussit par Doll sur la gauche.

17:53 - 2 minutes pour Vogel (4-3) L'Allemagne va évoluer en infériorité numérique pour les deux prochaines minutes suite à cette main au visage de Vogel. A une de plus, les Bleues trouvent la faille, 4-3 pour les Tricolores.

17:52 - Mairot met la pression (3-2) Dans son face à face avec Leuchter, Mairot prend l'ascendant. Filter signe ensuite un arrêt. L'Allemagne marque derrière pour revenir à égalité.

17:51 - Excellente séquence française (3-2) Après une grosse séquence défensive des Bleues, Sako signe une parade dans l'axe. Sur le contre, Dury remet l'équipe de France devant.

17:50 - Superbe tir de Grandveau (2-2) Légèrement sur la droite, Grandveau prend l'intervalle et place un tir supersonique dans la lucarne droite.