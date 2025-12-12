France - Allemagne : cette statistique qui donne l'avantage aux Bleues pour une place en finale

Face à l'Allemagne, ce vendredi à 17h45, l'équipe de France de handball a l'occasion de s'offrir une nouvelle finale mondiale pour y défendre son titre.

C'est une équipe de France en confiance qui s'apprête à disputer son dernier carré des Championnats du monde féminin de handball. Après avoir écarté le Danemark (31-26), les joueuses de Sébastien Gardillou vont s'attaquer à un autre gros morceau, l'Allemagne, victorieuse du Brésil au tour précédent (30-23). Elles vont pouvoir s'appuyer sur des choses qui ont marché en quart de finale : une défense hyper solide (seulement 12 buts encaissés en première période) et une attaque de feu, emmenée par Sarah Bouktit et ses huit buts. La gardienne des Bleues, Hatadou Sako, sera aussi attendue, elle qui a délivré un énorme match avec neuf parades au total contre le Danemark.

Les Tricolores ne devront pas sous-estimer l'Allemagne, invaincue dans la compétition et co-organisatrice de ce Mondial avec les Pays-Bas. L'équipe de France s'avance cependant avec des arguments à son avantage, notamment l'expérience de ce genre de match. Les Allemandes vont disputer une demi-finale d'un tournoi international pour la première fois depuis 2007. En plus d'être une équipe inexpérimentée, l'Allemagne n'y arrive pas contre cette équipe de France : elle reste sur 11 défaites consécutives toutes compétitions confondues et un dernier succès face aux Bleues qui remonte à 2011. Dans l'optique d'une finale, les Tricolores pourraient y affronter les Norvégiennes, grandes favorites de leur demi-finale face aux Pays-Bas.

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre France - Allemagne ?

La demi-finale des Championnats du monde féminin de handball France - Allemagne va se disputer ce vendredi à 17h45 à Rotterdam, à suivre en direct sur beIN Sports 1 et en clair sur TFX.