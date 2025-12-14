France - Pays-Bas : immense joie pour des Françaises qui décrochent le bronze au bout du suspense, le résumé du match
Après la défaite en demi-finale du Mondial de handball féminin, l'équipe de France s'est sortie d'un match complètement dingue face aux Pays-Bas après prolongation (33-31) et s'en sort avec la médaille de bronze.
16:20 - L'EXPLOSION DE JOIE ! (33-31)
C'EST FINI ! Les Bleues arrachent la médaille de bronze dans un France - Pays-Bas complètement dingue qui s'est joué à l'issue d'une prolongation.
16:17 - Les Pays-Bas donnent tout ! (31-29)
Il n'y a plus vraiment de calcul désormais. À moins de deux minutes de la fin, les Françaises ont deux longueurs d'avance. La médaille de bronze est à portée de mains.
16:14 - Ça fait trois buts d'avance ! (30-27)
Ça commence à sentir très bon pour les Bleues qui mènent de trois buts à trois minutes de la fin de cette petite finale.
16:11 - Fin de la première prolongation ! (29-27)
Après cinq minutes de jouées dans cette prolongation, les Bleues ont pris une option sur la médaille de bronze. Elles mènent de deux buts à cinq minutes de la fin.
16:10 - Bouktit héroïque (28-26)
C'est la France qui démarre mieux cette prolongation et Bouktit n'est pas étrangère à cette entame canon.
16:10 - De la réussite pour la France (27-26)
La France prend les commandes de cette prolongation grâce à Bouktit qui voit son tir rebondir sur Ten Holte. Juste après, Sako sort un arrêt magique et la France peut déjà mener de deux buts.
16:08 - Foppa s'emmêle les pinceaux (26-26)
Foppa se retrouve un peu esseulée et ne s'en sort pas. Le ballon est perdu et revient dans les mains néerlandaises.
16:07 - Dix minutes de rab (26-26)
La France et les Pays-Bas vont donc se disputer la médaille de bronze de ces Mondiaux de handball féminin à l'issue d'une prolongation de dix minutes. Le coup d'envoi est donné.
16:01 - LA PROLONGATION !! (26-26)
C'EST FOU ! À trois secondes de la fin, Housheer envoie les deux équipes en prolongations sur une frappe puissante.
16:00 - LA FRANCE PASSE DEVANT !! (26-25)
À 15 SECONDES DE LA FIN, Horacek se bat et trompe Ten Holte. Les Bleues doivent encore tenir sur la dernière possession des Hollandaises qui ont pris le dernier temps mort.
15:58 - LA BALLE DE MATCH ! (25-25)
30 SECONDES RESTANTES. La France a la balle de médaille de bronze.
15:57 - Un autre deux minutes !! (25-25)
Et ça change tout ! Bouktit obtient un jet de sept mètres et provoque le deux-minutes contre Malestein. Toublanc ne tremble pas et permet aux Françaises d'égaliser.
15:56 - Les Néerlandaises passent devant !! (24-25)
Juste après l'exclusion temporaire d'Ondono, les Néerlandaises prennent une énorme option sur la médaille de bronze en prenant l'avantage.
15:55 - La France va terminer en infériorité numérique (24-24)
Terrible nouvelle. Ondono écope de deux minutes et laisse son équipe en infériorité numérique.
15:53 - Le passage en force (24-24)
La France ne parvient pas à prendre l'avantage. Wajoka se rend coupable d'un passage en force. C'est au tour des Néerlandaises d'avoir une potentielle première balle de match à un peu plus de deux minutes de la fin.
15:52 - La bonne défense française (24-24)
Les Bleues resserrent le jeu en défense et pousse les Néerlandaises à la faute. Ballon de 25-24 pour les Françaises.
15:51 - L'égalisation française !! (24-24)
Grandveau ramène les deux équipes à égalité à cinq minutes de la fin de ce France - Pays-Bas sous haute tension.
15:51 - Sako encore (23-24)
La gardienne française réalise encore une excellente parade et maintient les siennes à flot dans cette fin de France - Pays-Bas.
15:49 - Une fin de match brouillonne (23-24)
Il y a de la tension et ça se ressent. Les deux équipes réalisent une fin de match assez imprécise sur le plan technique.
15:47 - Un nouveau break (21-23)
La France doit encore courir après le score alors que les deux nations entrent dans les dix dernières minutes de ce France - Pays-Bas toujours très indécis.
15:45 - Des grosses imprécisions (21-22)
Ça aura été un leïtmotiv de ce France - Pays-Bas. Les deux équipes ont souvent des grosses phases trop imprécises pour une petite finale de championnats du monde.
15:44 - Un temps mort néerlandais (21-21)
Wajoka égalise sur une action litigieuse et le sélectionneur suédois des Pays-Bas décide alors de prendre un temps mort.
15:43 - Le premier manqué de Bouktit (20-21)
Il a fallu attendre la 49e minute de jeu pour assister au premier échec de la pivot des Bleues dans ce France - Pays-Bas.
15:42 - Du 6 sur 6 (20-21)
Bouktit n'a toujours pas eu le moindre échec en six tirs et porte son équipe à bout de bras. Elle ramène les Françaises à un but.
15:40 - Bouktit toujours aussi précise (19-21)
La meilleure marqueuse française de ces Championnats du monde de handball ne tremble toujours pas à sept mètres.