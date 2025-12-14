France - Pays-Bas : les Bleues visent la médaille, heure et chaîne TV

Après la défaite en demi-finale du Mondial de handball féminin, l'équipe de France peut se consoler avec une médaille de bronze face au pays organisateur, les Pays-Bas.

Après la désillusion, la France a un dernier match à jouer dans ce Mondial de handball féminin. Les Bleues affrontent les Pays-Bas pour essayer de se consoler avec une médaille de bronze après la défaite face à l'Allemagne en demi-finale (23-29). Les tenantes du titre n'ont pas fait le poids face aux Allemandes et espèrent maintenant se remobiliser pour ne pas partir bredouille de ces Championnats du monde. "Si on peut sortir de la meilleure des façons de ce Championnat du monde, tant mieux. Je crois qu'on a encore des ressources", a estimé le sélectionneur français Sébastien Gardillou après la demi-finale.

En face, les Pays-Bas, organisateur de la compétition, n'ont absolument pas existé face aux Norvégiennes. Balayées 35-25, les Hollandaises auront forcément à coeur de finir sur une bonne note devant un public qui sera évidemment acquis à leur cause. Elles espéreront donc réitérer après la médaille de bronze de 2017.

Ce n'est pas la première fois, dans ces Championnats du monde de handball féminin, que les Françaises et les Hollandaises se retrouvent. En effet, lors du dernier match du tour principal, les deux nations s'étaient affrontées et les Pays-Bas avaient fait chuter la France pour la première fois de la compétition. L'heure de la revanche a sonné.

A quelle heure débute le match France - Pays-Bas ?

Le match France - Pays-Bas débutera à 14h30 ce dimanche. Il se déroulera à la Rotterdam Ahoy, aux Pays-Bas.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Pays-Bas ?

Cette petite finale entre la France et les Pays-Bas sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Pays-Bas ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce France - Pays-Bas. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

