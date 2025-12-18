Biathlon au Grand Bornand : Simon, Jeanmonnot, Botet... Heures de départ et chaîne TV du sprint femmes

La Coupe du monde de biathlon s'installe en France cette semaine.

La Coupe du monde de biathlon débarque en France en cette semaine de décembre. Après Östersund en Suède et Hochfilzen en Autriche, les meilleurs biathlètes s'installent en Haute-Savoie, au Grand-Bornand, pour la troisième étape de la saison. Les épreuves se déroulent du jeudi 18 au dimanche 21 décembre.

Et la première course est prévue dès ce jeudi avec de belles chances pour les Françaises à l'occasion du sprint femmes. Présente depuis le début de la saison, Jeanne Richard ne sera finalement que remplaçante alors que Paula Botet, impressionnante depuis le début de l'année en IBU Cup, prend sa place. Voici la sélection : Paula Botet, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon. Remplaçante : Jeanne Richard.

Cette étape se dispute dans un climat difficile après l'affaire de la carte bleue entre Julia Simon et Justine Braisaz Bouchet qui provoque encore des tensions malgré le jugement. Touchée par les menaces de mort envers sa fille, Justine Braisaz-Bouchet va tenter de se concentrer sur le sportif. Pour Lou Jeanmonnot, touchée également, elle veut passer un cap cette année en bien figurant sur les pistes françaises.

Julia Simon partira la première à 14h18, Justine Braisaz-Bouchet à 14h20, Océane Michelon à 14h40, Camille Bened 14h42, Lou Jeanmonnot à 14h43 et Paula Botet à 14h48.

Heure et chaîne TV

Vous pouvez suivre l'étape de Coupe du monde à partir de 14h15 sur les antennes de la chaine L'Equipe, mais également celles d'Eurosport.